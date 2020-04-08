MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ceyda Düvenci: Belirsizlikler bitecek
08.04.2020 - 10:58 |

Ceyda Düvenci: Belirsizlikler bitecek

Oyuncu Ceyda Düvenci, karantina sürecinin neler hissettirdiğine dair yazdığı yeni bir metni takipçileriyle paylaştı.

Ceyda Düvenci: Belirsizlikler bitecek

Çoğu zaman takipçilerinin sesi olmayı başaran Ceyda Düvenci bu defa iyimser satırlarla hayranlarına mesaj verdi. Ceyda Düvenci bu kez oğluyla çekilmiş karesiyle takipçilerinin karşısına çıktı. İşte Düvenci’nin o paylaşımı:

 “Geçece… hepsi geçecek… belirsizlikler bitecek… kasvet dağılacak… ve biz yenilenmiş ve dönüşmüş hallerimizle devam edeceğiz, belki kaldığımız yerden belki de yepyeni bir yoldan… nefessiz kalmak da bize dair… endişelenmek, umutsuzlanmak da… ve hemen arkasından kahkahalarla gülebilmek de… evlatların da dünyası karmakarışık… kimbilir neler düşünüyorlar, söylemedikleri neler var içlerinde… sarılmak iyi geliyor… bir tek onu anladım. Sarılmak güzel”

Ceyda Düvenci: Belirsizlikler bitecek

Corona virüse yakalanan Esra Balamir'den haber varEsra Balamir, geçtiğimiz günlerde test yaptırmış ve covid-19 olduğunu açıklamıştı. Evinde tedaviye alınan Esra Balamir, takipçilerine 'iyiyim' mesajı verdi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

La Casa De Papel Helsinki kimdir? Gerçek adı Darko Peric nereli?

La Casa De Papel Helsinki kimdir? Gerçek adı Darko Peric nereli?

Betül Demir sevilen şarkılarıyla #EvdeKal #MüzikleKal çağrısı yapacak

Betül Demir sevilen şarkılarıyla #EvdeKal #MüzikleKal çağrısı yapacak

Joan Smalls'dan sabah duşu

Joan Smalls'dan sabah duşu

Düğünde sahne alacak

Düğünde sahne alacak

Sıradaki Haber