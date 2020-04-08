Ceyda Düvenci: Belirsizlikler bitecek

Çoğu zaman takipçilerinin sesi olmayı başaran Ceyda Düvenci bu defa iyimser satırlarla hayranlarına mesaj verdi. Ceyda Düvenci bu kez oğluyla çekilmiş karesiyle takipçilerinin karşısına çıktı. İşte Düvenci’nin o paylaşımı:

“Geçece… hepsi geçecek… belirsizlikler bitecek… kasvet dağılacak… ve biz yenilenmiş ve dönüşmüş hallerimizle devam edeceğiz, belki kaldığımız yerden belki de yepyeni bir yoldan… nefessiz kalmak da bize dair… endişelenmek, umutsuzlanmak da… ve hemen arkasından kahkahalarla gülebilmek de… evlatların da dünyası karmakarışık… kimbilir neler düşünüyorlar, söylemedikleri neler var içlerinde… sarılmak iyi geliyor… bir tek onu anladım. Sarılmak güzel”