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09.02.2021 - 11:48 |

Ceyda Düvenci'den mutlu aile pozu

Oyuncu Ceyda Düvenci, eşi Bülent Şakrak ve çocukları ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Şakrak ailesinin ev hali büyük ilgi gördü.

Ceyda Düvenci'den mutlu aile pozu
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Kendisi gibi oyuncu Bülent Şakrak ile 2005 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci, pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu.

Ali ve Melisa adında iki çocuğu olan Düvenci, ailece verdikleri yeni pozu Instagram hesabından yayınladı.

43 yaşındaki Ceyda Düvenci, gönderisine, "Aşk değil de ne? Şükür zamanı" notunu düştü. Ünlü oyuncu ve ailesinin ev hali, takipçilerinden 100 binden fazla beğeni aldı.

Ceyda Düvenciden mutlu aile pozu

"AŞIĞIM, TUTKUNUM"

Çift, aralık ayında sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla evliliklerinin altıncı yıl dönümünü kutlamıştı. Ceyda Düvenci, eşi ile birlikte yer aldığı kareleri şu not ile yayınlamıştı: Bir tuttuk elimizi, bir sarıldık birbirimize, bir aşık olduk... Ömürlüğüm... En güzel 'iyi ki'm... Yıl dönümümüz kutlu olsun. Nice yıllarımız olsun... Altıncı yıl, seni yaşamak çok güzel. Aşığım, seviyorum, tutkunum...

"GAMZELERİNE GÖMSÜNLER BENİ"

Şakrak ise gönderisine şu notu düşmüştü: Bugün benim bu kızla evliliğimin 6. senesi... Hastasıyım kendisinin ancak o da bana karşı boş değil. Gülüşlerine kurban olduğum. Gamzelerine gömsünler beni... Seni seviyorum.

Ceyda Düvenciden mutlu aile pozu

    Magazin Haberleri Bülteni (9 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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