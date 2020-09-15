Cimilli İbo olarak bilinen İbrahim Özer kimdir? Cimilli İbo sağlık durumu nasıl?

Cimilli İbo kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Tam adı İbrahim Özer olan Cimilli İbo, aslen Rize'lidir. Trabzon'da dünyaya gelen sanatçı lakabı olan Cimilli lakabını Rize Cimil köyünden almıştır. Kendisinin doğmadan önce Rize/İkizdere Cimil köyünde bulunan evlerinin yangın sonucunda kül olduğunu açıklayan sanatçı ailesinin daha sonra Trabzon'a taşındığını ve Trabzon'da dünyaya geldiğini açıklamıştır.

CİMİLLİ İBO SAĞLIK DURUMU NASIL?

'Cimilli İbo' lakabıyla bilinen İbrahim Özer, cumartesi günü rahatsızlanınca Kocaeli'de bulunan Gölcük Devlet Hastanesi’ne gitti. Hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan 48 yaşındaki şarkıcı, tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaşması sonucu yoğun bakımda tedavisi süren İbrahim Özer'in, tedaviye olumlu cevap verdiği öğrenildi. Böbrek yetmezliği de bulunan Cimilli İbo'nun, yaklaşık 25 gün önce de Kocaeli’de bulunan evinde rahatsızlandığı belirtildi.

Karadenizli sanatçının durumunun iyiye gitmesi için önümüzdeki 40 saatin büyük önem taşıdığı öğrenildi.

CİMİLLİ İBO KİMDİR?

Karadeniz'li sanatçı Cimilli İbo yani İbrahim Özer özellikle kemençesi ve seslendirdiği eğlenceli ve hareketli şarkıları ile müzik severleri coşturmaktadır. Yaptığı espriler, farklı kişiliği ve tarzı ile büyük beğeni toplayan Cimilli İbo Türkü söylemeyi çok sevdiğini bu sebepten dolayı Lise eğitimini yarıda bıraktığını belirtmiştir. Trabzon'da doğan ancak aslen Rize İkizdere Cimil Köyü'ndendir.

Cimilli lakabını köyünden dolayı almıştır. Doğmadan önce köylerinin yandığını ve neredeyse tüm evlerin kül olduğunu, sadece bir iki evin sağlam kaldığını bu nedenle ailesinin Trabzon'a taşındığını ve orada doğduğunu belirtmiştir. Babası hep okumasını istesede o kemençe çalmayı ve türkü söylemeyi çok sevmiş bu nedenle sürekli evden kaçmıştır. İlk olarak İzmir ardından İstanbul'daki akrabalarının yanına gitmiş, Lise eğitimini de müzik hayatı için yarıda bırakmıştır. Bugüne kadar Sibelim, Hasretim Hepinize, Cayır Cayır Yanayi, Şakacı, Oyna, Kakara Kikiri, Cimilli İbo ve Fıkralar, Benida/ Esma Hala, Sevdalı, Konser Coşkusu, Cimil'linin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını atmıştır.