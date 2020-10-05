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05.10.2020 - 07:00 |

Çocuklar için bir arada

İş dünyasının ve cemiyetin önemli isimlerinden Emir Sarıgül ve Fatoş Altınbaş, 11 yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz sene tek celsede anlaşmalı olarak ayrılmıştı.

Çocuklar için bir arada
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İş dünyasının ve cemiyetin önemli isimlerinden Emir Sarıgül ve Fatoş Altınbaş, 11 yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz sene tek celsede anlaşmalı olarak ayrılmıştı. Sarıgül ve Altınbaş, önceki akşam çocukları için bir araya geldi. Kızları Azra’nın sosyal medyada hesabından paylaştığı fotoğraf, mutlu ve medeni aile görüntüsüyle örnek teşkil etti.

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