Çocuklara masal okuyorlar

Projenin geliri, çocuklar yararına çalışan oluşumlara aktarılacak.

Sadece ABD'de, 2 milyon okul çağındaki çocuk koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından zamanının büyük bölümünü evde geçiriyor. Evde kalan çocuklara destek olmak için başlatılan #savewithstories (Öykülerle Kurtar) projesiyle, Hollywod'un pek çok ünlüsü çocuklara masal okuyacak. Şimdiye kadar çocuklara masal okuyan isimler arasında Natalie Portman, sırf bu proje için Instagram'a katılan Amy Adams, Jimmy Fallon, Jennifer Garner ve Reese Witherspoon gibi isimler bulunuyor. Projeden elde edilecek kazanç, dezavantajlı çocukların eğitim ve gıda masraflarını karşılayan Save the Children ve No Kid Hungry oluşumlarına aktarılacak.

Amy Adams, çocuklara okuyacağı ilk masalda, kendi kızının yazdığı, eşinin ise illüstrasyonlarını çizdiği 'The Dragon Princess' (Ejderha Prenses) kitabı seçti. Jennifer Garner ve Amy Adams, birlikte görüldükleri videoda, ülke 30 milyon çocuğun beslenmek için okulda zorunlu olarak verilen yemeğe muhtaç olduğunu, bu çocukların daha da çaresiz olduğuna işaret ederek "Dünyada çok fazla iyilik ve aşk var. Bunları birlikte aşacağız" dedi.