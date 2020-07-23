Corona virüsü yendi, iki bin takipçi kaybetti!

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Koronavirüsü Yendi, Başına Bunlar Geldi" başlıklı yazısı şöyle:

"Türkiye’nin koronavirüsle tanıştığı günlerde bu hastalığa ilk yakalananlardan biri olan ve günlerce hastanede yatan ‘Çok Gezenti’ programının sunucusu Burak Akkul, birkaç gün önce şöyle bir tweet attı: Hastalığım sırasında verdiğim kiloları bir bir geri alıyor, aldığım takipçileri bir bir geri veriyorum.

Merak edip sordum kaç kilo aldığını ve kaç takipçi kaybettiğini. Akkul’un yanıtı şu oldu:

17 kilo vermiştim, 13’ünü aldım. Koronavirüsü yenip hastaneden çıktıktan sonra 2 bin takipçi kaybettim. Sağlık olsun dedik."