23.07.2020 - 07:00 |
Corona virüsü yendi, iki bin takipçi kaybetti!
Tüm dünyaya kabus gördüren corona virüs salgını nedeniyle günlerce yoğun bakımda tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan ‘Çok Gezenti’ programının sunucusu Burak Akkul, twitter hesabından yayınladığı mesaj ile adından söz ettirdi.
Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Koronavirüsü Yendi, Başına Bunlar Geldi" başlıklı yazısı şöyle:
"Türkiye’nin koronavirüsle tanıştığı günlerde bu hastalığa ilk yakalananlardan biri olan ve günlerce hastanede yatan ‘Çok Gezenti’ programının sunucusu Burak Akkul, birkaç gün önce şöyle bir tweet attı: Hastalığım sırasında verdiğim kiloları bir bir geri alıyor, aldığım takipçileri bir bir geri veriyorum.
Merak edip sordum kaç kilo aldığını ve kaç takipçi kaybettiğini. Akkul’un yanıtı şu oldu:
17 kilo vermiştim, 13’ünü aldım. Koronavirüsü yenip hastaneden çıktıktan sonra 2 bin takipçi kaybettim. Sağlık olsun dedik."