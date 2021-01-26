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26.01.2021 - 09:18 |

Coşkun Sabah: O teklifi reddetmek vatana ihanet

Usta sanatçı Coşkun Sabah, 'Arafta Sorular' programına konuk oldu.

Coşkun Sabah: O teklifi reddetmek vatana ihanet
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MESAM’a kayyım olarak atanması hakkında konuşan Coşkun Sabah, konunun politize edildiğini söyledi: Kültür Bakanlığı tarafından üç sene önce MESAM’a kayyım atandık. Bir müzisyen olarak Kültür Bakanlığı’ndan gelen telefonu refüze etme şansım yok. Vatana ihanettir. Ama kayyım olmayı kabul ettiğim için büyük bir linç başlattılar. Bunu politize etmenin bir anlamı yok.

Magazin Haberleri Bülteni (26 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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