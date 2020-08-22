Coşkun Sabah: Şiddetin sonuna kadar karşısındayım

Coşkun Sabah, pandeminin tekrar artmasından endişe ettiğini fakat sahnelere başlamak zorunda kaldığını söyledi.

Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiaları sorulan Sabah, "Biz halka mâl olmuş insanlarız, bu şekilde gündeme gelip insanlara kötü örnek olmak istemeyiz. Görüyorsunuz benim de kız çocuklarım var, böyle bir şiddet olayının sonuna kadar karşısındayım” dedi.