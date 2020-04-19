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19.04.2020 - 15:55 |

Coşkun Sabah: Torunumun torunu geçinir

Corona virüs salgını yüzünden işlerinin iptal olduğunu söyleyen Coşkun Sabah “3-4 ay dayanırım, sonrasını bilmiyorum” deyince tepki çekmişti.

Coşkun Sabah: Torunumun torunu geçinir

Dün Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘2. Sayfa’ programına bağlanan şarkıcı şöyle konuştu:“Bir yanlış anlaşılma oldu. 80-90’lı yıllarda çok iyi kazandım. 40 senedir 10’dan fazla gayrimenkul aldım. Maddi problemim yok. Torunumun torunu geçinir. Ama krizde kira gelirlerimden feragat ettim. Kapalı dükkandan para alamam. Kenarda 450 bin TL bir şey var. Aylık giderim ise 70-80 bin. Bu açıklamayı o yüzden yaptım. Gerekirse gayrimenkullerimden birini satar geçinirim.”

'Covid 19’dan korunmanın Nazanca önlemleri'Usta sanatçı Nazan Öncel, corona virüs salgını nedeniyle ekmeği ocakta ısıtarak dezenfekte etti. Şarkıcı paylaşımının altına, "Covid 19’dan korunmanın Nazanca önlemleri. Güzel günlere uyanmak ümidiyle." notunu yazdı.
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Cadde Yazarları

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