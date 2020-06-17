Coşkun Sabah ve Işın Karaca'dan muhteşem konser

Işın Karaca ve Coşkun Sabah, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan İstanbul Yeditepe Konserleri, 18 Haziran'da Muazzez Ersoy ve Zekai Tunca konserleriyle devam edecek.