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17.06.2020 - 16:53 |

Coşkun Sabah ve Işın Karaca'dan muhteşem konser

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği İstanbul Yeditepe Konserleri, Işın Karaca ve Coşkun Sabah konserleriyle devam etti.

Coşkun Sabah ve Işın Karaca'dan muhteşem konser
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Işın Karaca ve Coşkun Sabah, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan İstanbul Yeditepe Konserleri, 18 Haziran'da Muazzez Ersoy ve Zekai Tunca konserleriyle devam edecek.

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Cadde Yazarları

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