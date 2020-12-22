Çukur 109. yeni bölüm fragmanı! Çukur 4. sezon 16. bölümde neler oldu?

Erdenetler ile savaşan Koçovalılar yeni bir ismin savaşa dahil olmasıyla yeni bir dönüm noktasına ulaşır. Nehir ve Efsun da Erdenetler'den kurtulmak için güçlerini birleştirir. Diziseverlerin heyecanla izlediği Çukur 109. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki savaşa yeni katılan Kulkan, Çukur'un karşısına hiç beklemedikleri yerlerde çıkarken bir yandan da Nehir ve Efsun’u rehin tutmaya devam edecek. Güçlerini birleştiren Nehir ve Efsun, Erdenetler’in elinden kurtulmak için harekete geçecek. Bir süredir Çukur’u uzaktan takip eden Nedim’in Koçovalılar’dan sürpriz bir isteği olacak. Cengiz Erdenet’i bitirmeye bir adım daha yaklaşan Yamaç, Kulkan’ın hiç beklenmeyen hamlesiyle bir kez daha çok zor bir tercihle karşı karşıya kalacak.

ÇUKUR 109. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Sevilen dizi 108. son bölüm yine nefesleri kesti. Show TV'de ekrana gelen Çukur'un 109. yeni bölüm fragmanı ise henüz ekrana gelmedi.