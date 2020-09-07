Çukur 4. sezon 1. bölümü ile başlıyor! Çukur 94. yeni bölümde neler olacak?

SHOW TV'de yayınlanan Çukur dizisi yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Çukur yeni sezonda yine çok iddialı. İşte yeni bölümden ilk detaylar...

Çukur yeni bölümü ile bu akşam 20.00'de SHOW TV'de...

ÇUKUR YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur, en büyük düşmanıyla savaşa girmek üzeredir. Emir’in Erdenetler hakkında yaptığı haber Çukur ve Erdenetleri bir kez daha karşı karşıya getirecek.

Yamaç ve Arık kozlarını birebirde paylaşırken Yamaç, en büyük Erdenet’in dikkatini çekecek. Erdenetler ve Çukur arasındaki savaşta bütün dengeleri değiştirecek kişi olan Cengiz, Yamaç hakkında önemli bir karar verecek.

Cengiz’in Yamaç hakkındaki planı büyük merak uyandırırken Arık’ın bir sonraki hamlesi ise Yamaç’ı yüzleşmeye en korktuğu şeyle karşı karşıya getirmek olacak.

Koçovalıların evinde düğün hazırlıkları sürerken Karaca’nın kendi kaderini çizmek için kurduğu gizli planlar Azer dahil herkesin hayatını etkileyecek.

Ailesini bir arada tutmak ve mahallesini korumak için her şeyi yapan Yamaç’ın aylardır kaçtığı kabusla yüz yüze geldiği anlar nefesleri kesecek.

ÇUKUR YENİ SEZONDA HANGİ OYUNCULAR VAR?

Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan eşlik ediyor.