Çukur 97. yeni bölüm fragmanı yayında - Çukur 4. sezon 3. son bölüm izleme linki yayınlandı mı?

Her bölümü merakla beklenen Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Çukur, 4. sezonuna 96. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme daha sahne oldu. SHOW TV'de ekrana gelen Çukur yayınlanan son bölümüyle nefes kesti. Peki Çukur yeni bölümünde neler olacak? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur izleyicisinin bilmesi gerekenler...



ÇUKUR YAYINLANAN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Çukur’un 4. Sezon 3. Bölümünde (96. Bölümünde); Mahallesinden ve evinden ayrılan Yamaç Efsun’a sığınır. Onları bir arada gören Nehir hepsinin hayatlarını etkileyecek bir karar alırken Yamaç’ın onu bu yoldan döndürüp döndüremeyeceği merakla beklenecek. Erdenetler cephesinde Arık ve Seren gizemli düşmanlarının peşindeyken Arık’ın hayatı aniden tehlikeye girecek. Cengiz ise sürpriz bir isimle işbirliği yaparak Yamaç’ı yanında durması için ikna etmeye bir adım daha yaklaşacak.

ÇUKUR 98. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI