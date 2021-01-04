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04.01.2021 - 11:03 |

Çukur bu akşam var mı? Yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

Her hafta pazartesi günleri ekrana gelen Çukur bu akşam yayınlanmayacak. Bu akşam dizinin yerinde "Aile Arasında" adlı yerli komedi olacak. Bu gelişme ile birlikte Çukur bu akşam var mı? Yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? soruları da art arda geliyor.

Çukur bu akşam var mı? Yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?
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Yeni sezonda da ilgiyle izlenen Çukur dizisinin yeni bölümü merakla beklenirken bu akşam yayın akışında dizi yer almadı. Dizinin yayın saatinde "Aile Arasında" adlı yerli film olacak. Peki ama Çukur neden yok, yeni bölüm ne zaman?

ÇUKUR NEDEN YOK?

Yılbaşı needniyle Çukur dizisinin yeni bölümü ekrana gelmezken Çukur 109. bölüm 11 Ocak Pazartesi izleyicisiyle buluşacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur 4. Sezon 17. Bölümünde (109. Bölüm); Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir’i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek. Nefeslerin tutulduğu bu anlarda neler olduğu merak konusu olacak. Cengiz, son yaşadığı olaylardan sonra Kulkan’ın da yardımıyla yeniden ayağa kalkacak. Hiç olmadığı kadar öfke dolan Erdenetler, hız kesmeden yaptıkları hamlelerle bütün Çukur’u büyük bir tehlikenin içine sokacak. Bir yandan Erdenetler ile mücadele ederken diğer yandan mahallede yaşanan sürpriz gelişmelerle ilgilenen Yamaç, Cengiz’i köşeye sıkıştıracak planını devreye sokacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden sürpriz bir ismin sonunu getirecek ilk adımı atacak.

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