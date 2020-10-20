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20.10.2020 - 00:31 |

Çukur fragmanı | Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Çukur 4. sezon 7. bölümüyle ekrana geldi. Nefes kesen sahneleriyle izleyicisini ekrana kilitleyen Çukur'un yeni bölümünde neler olacak merak konusu oldu. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı...

Çukur fragmanı | Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
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Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur dizisi büyük beğeniyle takip edilmeye devam ediyor. Bu hafta heyecan dolu sahnelerin ekrana gelmesi izleyenleri yeni bölüm hakkında meraklandırdı. İşte Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR FRAGMANI

ÇUKUR OYUNCULARI KİMLER?

Aras Bulut İynemli
(Yamaç Koçovalı)
Ercan Kesal
(İdris Koçovalı)
Perihan Savaş
(Sultan Koçovalı)
Şenay Gürler
(Meliha)
Erkan Kolçak Köstendil
(Vartolu)
Rıza Kocaoğlu
(Aliço)
Öner Erkan
(Selim Koçovalı)
Necip Memili
(Cumali Koçovalı)
Kubilay Aka
(Celasun)
Kadir Çermik
(Emmi)
İrem Altuğ
(Ayşe)
Boncuk Yılmaz
(Saadet)
Cem Uslu
(Metin)
Uğur Yıldıran
(Kemal)
Aytaç Uşun
(Meke)
Ece Yaşar
(Karaca)
Mustafa Kırantepe

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