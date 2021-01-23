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23.01.2021 - 11:00 |

Cumanın galibi değişmedi: Arka Sokaklar

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan 'Arka Sokaklar', 22 Ocak Cuma akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi.

Cumanın galibi değişmedi: Arka Sokaklar
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Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar' dizisi, günün en çok izlenen yapımı oldu.

'Arka Sokaklar’ın ekrana gelen 574'üncü bölümü; 'Tüm Kişiler' kategorisinde 9.19 reyting 18.54 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’in olduğu dizi, yeni bölümleri ile cuma akşamları Kanal D’de.

Cumanın galibi değişmedi: Arka Sokaklar


23 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni23 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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