Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ünlülerden destek yağdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunun merakla beklediği 'müjde'yi açıkladı: Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda... Cumhurbaşkanı'nın flaş açıklamasının ardından ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile büyük heyecana ortak oldular.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Millete Sesleniş' konuşmasında, Karadeniz'de çok büyük bir doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurdu. 29 Mayıs 2018'de yola çıkan Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih, 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti. Ünlüler, tüm dünyanın merakla beklediği 'müjde' sonrası sosyal medyada destek paylaşımları yaptı.
"VATANA VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'müjde'yi açıkladığı sırada çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Vatana ve milletimize hayırlı uğurlu olsun! Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Tuğba Ekinci ise Instagram hesabından "Çok bilmişler lider görün. Ufak hesaplarla uğraşıyorsunuz. Doğalgaz" mesajını yayınladı.
YUSUF GÜNEY
Şimdi başlarlar! Denizlerimiz kirlenecek, yok olacak, uzak durun denizlerimizden, denizime dokunma, biz doğalgaz çıkaramayız diye hashtag'ler açmaya. Merakla bekliyorum bakalım bu olağanüstü olaya kaç tane sanatçı, oyuncu, sporcu, gazeteci, iş insanı vs. sevinecek ve tebrik edecek. Ben kimsenin avukatı, yağcısı, yalakası değilim. En azından bu ülkede yanlışa yanlış, doğruya doğru değerlerine sahip çıkmayı bilebilecek ve dile getirecek kadar da yürekli bir insan olduğumu düşünüyorum. Keşke sizler de hükümete olan kininizi bir kenara bırakıp devletimizin uluslararası başarısını tebrik etmeyi öğrenebilseniz. İnanın her şey o zaman çok daha güzel olacaktır. Tebrik ediyorum bu güzel haberi bizlere veren Sayın Cumhurbaşkanımızı.
CZN BURAK
DEMET AKALIN
ALİŞAN