Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ünlülerden destek yağdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Millete Sesleniş' konuşmasında, Karadeniz'de çok büyük bir doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurdu. 29 Mayıs 2018'de yola çıkan Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih, 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti. Ünlüler, tüm dünyanın merakla beklediği 'müjde' sonrası sosyal medyada destek paylaşımları yaptı.

"VATANA VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'müjde'yi açıkladığı sırada çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Vatana ve milletimize hayırlı uğurlu olsun! Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Tuğba Ekinci ise Instagram hesabından "Çok bilmişler lider görün. Ufak hesaplarla uğraşıyorsunuz. Doğalgaz" mesajını yayınladı.

YUSUF GÜNEY

Şimdi başlarlar! Denizlerimiz kirlenecek, yok olacak, uzak durun denizlerimizden, denizime dokunma, biz doğalgaz çıkaramayız diye hashtag'ler açmaya. Merakla bekliyorum bakalım bu olağanüstü olaya kaç tane sanatçı, oyuncu, sporcu, gazeteci, iş insanı vs. sevinecek ve tebrik edecek. Ben kimsenin avukatı, yağcısı, yalakası değilim. En azından bu ülkede yanlışa yanlış, doğruya doğru değerlerine sahip çıkmayı bilebilecek ve dile getirecek kadar da yürekli bir insan olduğumu düşünüyorum. Keşke sizler de hükümete olan kininizi bir kenara bırakıp devletimizin uluslararası başarısını tebrik etmeyi öğrenebilseniz. İnanın her şey o zaman çok daha güzel olacaktır. Tebrik ediyorum bu güzel haberi bizlere veren Sayın Cumhurbaşkanımızı.

CZN BURAK



DEMET AKALIN



ALİŞAN







