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18.08.2020 - 11:59 | | AA

Cüneyt Arkın 'Kuruluş Osman'da

Yeşilçam dönemine aksiyon filmlerindeki rolleriyle adını yazdıran Cüneyt Arkın, ATV ekranlarında yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinin kadrosuna katıldı.

Cüneyt Arkın 'Kuruluş Osman'da
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Cüneyt Arkın'ın kadroya katılacağını, dizinin; yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından duyurdu.

Bozdağ paylaşımında, "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın." ifadelerini kullandı.

Senaryosunda da Bozdağ'ın imzası bulunan ve ilk sezonunda büyük ilgi gören dizinin ikinci sezon hazırlıkları sürüyor.

Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşacak olan 'Kuruluş Osman'ın yönetmenliğini Metin Günay üstlenirken, 'Osman Bey' karakterini ise Burak Özçivit canlandırıyor.

Cüneyt Arkın Kuruluş Osmanda

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da dizide Dündar Bey'in oğlu Bahadır karakterini canlandıran Çağkan Çulha, projeye veda ettiği sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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