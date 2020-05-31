29 MAYIS 1453 KONSTANTİNOPOLİS’İN DÜŞTÜĞÜ GÜN

Takvimler 13 Cemaziye’l-Evvel 857’yi yani 22 Mayıs 1453’ü gösterdiği gece, gökyüzü pırıl pırıldı. Dolunay beklenirken saat 01.00’de gökyüzüne bakanlar, Ay’ın sanki üç günlükmüş gibi göründüğünü fark ettiler. Yaklaşık dört saat süren bu ilginç durum, Ay’ın yavaşça yuvarlaklaşarak saat 06.00’da dolunay haline gelmesiyle son buldu. Günlerdir kuşatma altındaki Konstantinopolis sakinleriyle imparator XI. Konstantin, bunun kötü bir işaret olduğuna inandıklarından korku içindeydiler.

Birkaç gün sonra Osmanlı Sultanı II.Mehmed son defa teslim olmalarını teklif edip, ret cevabı alınca hücum hazırlıklarına başlandı. O sırada şehrin çevresindeki durum, “Umumi şenliğin başlaması sur denilen büyük borularla işaret verildi. Boğaz sahilleriyle Haliç’in kara ciheti karşısındaki sırtlar üzerindeki çadırlar, karargâhlar, bütün gemiler, binlerce kandiller, mumlar, fenerler ve ateşlerle nurlara boğuldu” diye anlatılmakta...

28 Mayıs gecesi Ayasofya Kilisesi’nde İmparator XI. Konstantin’in de katıldığı büyük bir ayin yapıldı. İmparator ayin sonrası Vlaherna Sarayı’na geldi, vedalaştı; surları teftiş etti. Ve sabaha karşı Osmanlı hücuma başladı. Topkapı ile Edirnekapı asıl hücum noktası olup, 22 yaşındaki padişah II. Mehmed’in başında olduğu kuvvetler buradaydı. Yaralanan Komutan Giustiniani, imparatorun isteğiyle çekilirken, Ulubatlı Hasan isminde bir yeniçeri kalkanını kendine siper edip, elinde palasıyla surun üstüne çıkarak, tarihe adına yazdırmaktaydı. Yaklaşık iki saat kadar sonra deniz surları da ele geçirildi ve 54 gün süren kuşatma sonrası, yapılan dördüncü hücumda Doğu Roma İmparatorluğu’nun bin 125 yıllık başkenti Konstantinopolis, 20 Cemaziyelevvel 857, yani 29 Mayıs 1453 Salı günü düştü.

Panorama 1453 Müzesi

Topkapı-Edirnekapı surlarının karşısında yer alan dünyanın ilk tam panoramik müzesi Panorama 1453’te şehrin fethedildiği 29 Mayıs 1453 sabahı tüm detayıyla canlandırılmakta.

Girişinde başlayıp panoramik resme kadar olan alandaki daimi sergi müzenin ilk bölümü... Serginin bitiminde ise kendinizi fetih günü şafak vaktinde Osmanlı’nın şehre girdiği anda bulacağınız ikinci bölüm yer almakta. 38 metre çaplı bir yarım kürenin iç yüzeyini kaplayan ve 10 bin figürün yer aldığı resim, tam 2 bin 350 metrekare.

Şimdi www.panoramikmuze.com yazın tarayıcınızın adres satırına, gelen sayfada 360 Derece Sanal Tur’u tıklayın ve kendinizi bir anda 29 Mayıs sabahı Şehr-i Konstantiniye surlarını döven Osmanlı toplarının yanı başında bulun.

Haftanın kitap tavsiyesi

İstanbul’un fethini günbegün canlı bir tanıktan dinlemek ister misiniz? O zaman size Venedikli gemi doktoru Nicolo Barbaro’nun güncesini okumanızı tavsiye ederim. Kuşatmanın başladığı 6 Nisan’dan şehrin ele geçirildiği 29 Mayıs’a kadar olan her şeyi gün gün not eden Barbaro, fetih sonrası bir Venedik gemisiyle şehirden ayrılır. Günce, ‘1453 Konstantinopl Kuşatma Güncesi’ adıyla, Büke Yayınevi tarafından kitap olarak yayınlandı.