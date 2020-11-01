ANADOLU’NUN ŞANLI TURİZM KAPLANI URFA

Şanlıurfa’yı yazayım bu hafta deyince, pek çok dost ve meslektaş ile hasret gidermiş olduk. Değerli meslektaşlarım, Mehmet Mahmutoğlu ve Mutlu Güneş, Turizm Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Uncu ile şehrin turizmi için yapılanları konuştuk. Şanlıurfa’nın başarılı iş insanlarından Raya Turizm’in sahibesi, Rahime Yaşar ve eski dost Mithat Şengöz de her zamanki gibi desteklerini esirgemediler. Kısaca turizmde hak ettiği yere gelebilmek için vargücüyle çalışmakta Şanlıurfa... Bayağı bir malzeme de birikti bizim masanın üzerinde. Aşağıdakiler ise bu yapılanların sadece ufak bir kısmı.

Yamaç paraşütleri semalarda

Geçtiğimiz günlerde 11 yamaç paraşütü sporcusuyla Karababa tepesinde uçuş gerçekleştiren Karaköprü Belediyesi, Karaköprü’yü alternatif turizmin bir merkezi haline getirmeyi amaçlamış.

Hava Sporları Federasyonu’na da tescil için müracatta bulunulmuş.

Çocukluğumun oyuncakları

Karaköprü Belediyesi’nin güzel projelerinden biri de Şanlıurfa’da bir ilk olarak açılan oyun ve oyuncak müzesi. Açılır açılmaz çocukların gözdesi olmuş durumda.

Basın ve Sinema Müzesi yolda

Şanlıurfa Basın ve Sinema Müzesi’ni açma çalışmaları hızla devam etmekte. Şanlıurfa Basın ve sinema tarihini bir çatı altında toplayacak müze çok ilgi çekeceğe benziyor.

Narları tescillendi

Türkülere konu bile olan Karaköprü narının coğrafi işaret tescil belgesini alan Karaköprü Belediyesi, bugün de ‘nar etkinlikleri’ kapsamında 10 bin metrelik ‘Nar Koşusu’nu düzenliyor. Binlerce yıldır sadece Şanlıurfa’da yetiştirilen ‘tat karpuzu’nun da coğrafi işaret başvurusu yapılmış.

Şanlıurfa Turizm Geliştirme A.Ş

Merkezi ve yerel yönetimler, STK ve özel sektör iş birliği ile 17 ortaklı olarak kurulan şirket, 2019 Göbeklitepe yılında 78 etkinliğe imza atarak az zamanda çok iş yapmayı başarmış durumda.

Sıfır Noktası’nda balon turu

Test uçuşlarının başladığı Şanlıurfa’da 1.5-2 ay içinde Göbeklitepe’de uçuşların başlaması planlanmakta.

Yeni oteller

Yatırımcıların, Turizm Yatırım Belgesi ve Yatırım Teşvik Belgesi alması konusunda bedelsiz danışmanlık hizmeti sağlayan Turizm Geliştirme A.Ş.’ nin de çalışmaları meyvesini vermiş ve turizmdeki olumsuz koşullara rağmen, birinin beş yıldız Hilton Double Tree olması beklenen altı tesis, turizm yatırım belgesi almış durumda...

VE Hotels Şanlıurfa

Şehrin tarihi merkezinde 100 ila 350 yıllık 11 eski konak hem tarihi dokuyu korumak hem de turizme kazandırmak için restore edilerek

75 odalı bir tesis olarak turizme kazandırılmış.

Siber uzayda

Üç dilde yayın yapan visiturfa.com sitesi ile bireysel geziler için her türlü bilgiye erişimi kolaylaştıran mobil cihaz uygulamaları da şehre gelecek ziyaretçilerin hizmetine sunulmuş. Bir de aynı proje kapsamında Urfapass programı var. Hem şehri gezmeye yardımcı oluyor, hem de belirlenen görevleri tamamlarsanız, Fahri Şanlıurfalı Belgesi almaya hak kazanıyorsunuz.

İslam Dünyası Turizm Başkenti

Şanlıurfa 2021 yılı için adaylık başvurusunu yapmış. Daha önce Konya 2016 yılında İslam Dünyası Başkenti seçilmişti. Bu yılın başkenti ise Azerbeycan’ın Gebele şehri.

“Göbeklitepe neden yok?” demeyin, onlar başlı başına bir yazı konusu. Dolayısı ile detaylı bir şekilde ilerleyen günlerde konuk edeceğim her ikisini de...