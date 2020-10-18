ANADOLU’NUN TURİZM KAPLANLARI

Geçtiğimiz hafta bizim gazetede ‘Anadolu Kaplanları 2020’ isimli yeni bir yazı dizisi başladı. Aynı isimli yazı dizisinin ilk sürümünü bundan tam 24 yıl önce, turizmde kariyer planları yapan genç bir yönetici olarak heyecanla okumuş, sonrasında da o yıl toplam 24 milyar dolar civarı ihracat gelirimiz varken, tek başına bunun dörtte biri kadar, yani 6 milyara yakın, gelir getiren turizmden neden hiç bahsedilmediğini merak etmiştim. 24 yıl sonra Milliyet, Anadolu Kaplanları’nı bir kez daha konuk eylerken, o yıllarda eksik kaldığını düşündüğüm turizmle ilgili yazmamak olmazdı.

Turizmin Kaplanları

1996’da ele aldığımız illere şöyle bir bakarsanız, pek çoğunun aynı zamanda ülkemizin önemli turizm merkezleri de olduğunu, yani Turizmin Kaplanları da olduklarını göreceksiniz. Hepsini bu sınırlı alana konuk etmek mümkün değil. Ama birkaç tanesi var ki gerçekten inanılmaz başarılara imza atmış durumdalar. Bunlardan biri de özel sektör, devlet ve yerel yönetimlerin yaptığı turizm yatırımlarının gerçekten herkesi kıskandıracak kadar başarılı ve güzel olduğu Konya.

Hich Otel mucizesi

Konya’da Mevlana Müzesi’nin karşısında aynı bahçenin içindeki 200-240 yaşlarındaki üç binadan iki tanesinin üç yıl süren restorasyonuyla 10 yıl önce başlayan başarı hikayesinde gelinen nokta, sadece 13 oda ile 130 ülkeden ağırlanan binlerce misafir, TripAdvisor’ın her yıl dünya çapında konaklayan misafirlerin de değerlendirmeleri dikkate alınarak yaptığı derecelendirmelerde ‘En Romantik Oteller’, ‘En İyi Hizmet Sunan Oteller’, ‘Verdiği Hizmet Karşılığında Uygulanan Fiyat Politikası’ gibi kategorilerde; Türkiye birinciliği, Avrupa dördüncülüğü, Dünya dokuzunculuğu dahil ulusal ve uluslararası toplam 49 ödül...

Ve Kelebekler...

Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı kelebek uçuş alanlarından bir tanesi olan ve 7.5 dönümlük kullanım alanı ile onlarca kelebek ve bitki çeşidine ev olan bu masalımsı mekanda kelebeklerin doğayla dansını izlerken ruhunuz dinlenecek. Eh biraz da şanslıysanız omzunuza konan kelebeklerle gezebilirsiniz bu büyülü dünyayı.

Bilim Merkezi

Yaklaşık 100 bin metrekarelik alana sahip, kendi enerjisini üretebilen, TÜBİTAK tarafından desteklenen ilk bilim merkezimiz Konya’da ve bilimi seven, bilim üretmeye istekli, yenilikçi bireylerin topluma kazandırılmasında önemli bir rol üstlenmekte.

80 Binde Devrialem Parkı

Minyatürler, Masal Kahramanları ve Dianazorlar; üç farklı temaya sahip Meram’daki 80 bin metrekarelik park, modern Konya’nın yeni çekim merkezlerinden.

Bunların dışında, modern Kongre Merkezi, Sille, Zazadın Han, Konya Mutfağı sunan lokantalar ve lale bahçeleri gibi kamu ya da özel sektör tarafından yapılan biribirinden güzel daha onlarca turizm yatırımıyla Konya, kesinlikle Türkiye’nin önemli Turizm Kaplanları’ndan biri.