Üç hafta kadar önce, her daim oldukça severek yazıp, çizdiğim, senede en az 3-4 kez uğradığım ve zaman zaman da bir rehber olarak gruplarımla ziyaret ettiğim Zerzevan Kalesi ile ilgili bir çevrim içi canlı yayın hazırlamam rica edildi.

Bu ricayı bila bedel olmak kaydıyla gerçekleştirmekten mutluluk duyacağımı, ancak kazı başkanı olan Doç. Dr. Aytaç Coşkun Hoca’ya da sormam gerektiğini, ilgili seyahat acentasına belirttim. Değerli hocamın da ricamı kırmaması üzerine, 19 Haziran’da kendisini konuk ettiğim ve Zerzevan’ı her yönüyle anlatan güzel bir program yaptık. Ancak yayının YouTube’daki video’sunun cumartesi günü birdenbire ulaşılamaz hale gelmesi ve bu sorunun salı gününe kadar hallolmaması üzerine, video’yu hesabında yayınlayan seyahat acentasının genel müdürünü aradığımda, kaydın bir derneğin iki yöneticisinin ricası sonrası kendisi tarafından kaldırtıldığını ve nezaketen de olsa bizlere haber verilmesine gerek duyulmadığını öğrenmiş olduk. İlginç olan, yayının kaydını şahsi ilişkilerini kullanarak kaldırtan kişilere, bu program sırasında Zerzevan’ın tanıtımına yaptıkları katkılarından dolayı özellikle teşekkür de edilmiş olması... Yani yayında kendileriyle ilgili olumsuz bir yorum ya da ima da yok.

Önce özür...

Konuyu öğrenir öğrenmez yaptığım telefon görüşmesinde, ‘Neden?’ sorusuna bir cevap almak ne yazık ki mümkün olmasa da, karşı tarafın temel nezaket kurallarına aykırı tutumu konunun sayın hocam ve Zerzevan ile ilgili olmadığını, net bir şekilde gösterdi.

Her ne kadar ilgili kaydın YouTube’dan kaldırılmasıyla hiçbir alakam olmasa da, kendisini çevrim içi canlı yayına davet eden kişi ve ne üzücüdür ki, bu adabımuaşeret kurallarına aykırı eylemi gerçekleştiren derneğin de bir üyesi olmam nedenleriyle, Sayın Doç. Dr. Aytaç Coşkun’dan sizlerin huzurunda özür dilerim.

Ve teşekkür

Değerli hocam başta olmak üzere, her biri birbirinden değerli, yaz-kış, sıcak-soğuk demeden çalışan ve izleyeceğiniz sunumda göreceğiniz her yeri, tabir yerindeyse tırnaklarıyla kazıp çıkararak bizlere görünür kılan, her daim nazik, her daim alçak gönüllü kazı ekibindeki tüm arkadaşlara bir kez daha kalpten teşekkürler.

Zerzevan Kalesi

Esasında bu hafta Zerzevan’ı anlatan detaylı bir yazı planlanmıştım. Ancak olaylar farklı gelişince bir özür ve teşekkür yazısı yazmak şart oldu. Bu arada canlı yayına ait kayıt elden geçirildi, Zerzevan’ın anlatıldığı bölümler dışındaki her şey temizlenerek, Zerzevan’ı ilk ağızdan dinleyebileceğiniz muhteşem bir sunum olarak yeniden hazırlandı. Tek yapmanız gereken www.seyyahialem.club adresindeki Zerzevan video’suna tıklayıp, arkanıza yaslanmak.

İlk fırsatta Zerzevan Kalesi’nde görüşmek üzere...