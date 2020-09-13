BODRUM YOLUNDA KÜLTÜR MOLASI: EUROMOS

Bu hafta konuk edeceğimiz Euromos, önemi fark edilemeyen antik yerleşimlerimizden... Anadolu’daki en güzel tapınaklarından birine ve harika bir agoraya ev sahipliği yapmasına, en yoğun trafiğe sahip şehirlerarası yollardan birinin hemen kenarında olmasına rağmen, yıllardır gözardı edilmekte nedense. Antik Çağ’da ‘Karya’ diye anılan coğrafyada yer alan kentin Yunanca adı Euromos. Karya dilinde Kyromos ya da Hyromos diye anıldığı ve komşusu

Mylasa’dan sonra Karya’nın en önemli ikinci kenti olduğu söyleniyor. Roma İmparatorluğu, Rodos, komşu şehirler Mylasa ve Iasos ile güçlü ilişkileri sayesinde gelişen ve zenginleşen kent, MÖ 5’inci yüzyılda Attika-Delos Deniz Birliği’nin de önemli bir üyesi.

Nerede?

İzmir’e iki saat, Bodrum’a ise bir saat uzaklıkta bu küçük ama önemi büyük kent. Bodrum’a doğru yoldaysanız eğer Bafa Gölü’nü solunuzda gördükten yaklaşık 20 dakika sonra Selimiye’ye varacaksınız. Euromos, köyden çıkınca yaklaşık 3 km. sonra solunuzda.

Yok eğer İzmir’e doğru yoldaysanız, bu sefer Milas’tan yaklaşık 12 km. sonra sağınızda yolun kenarında Antik Kent’i ve Euromos tabelasını göreceksiniz.

Arkeolojik kazılar

İlk araştırmalar 18’inci yüzyıla uzansa da, ne yazık ki yeteri kadar araştırma ve kazı çalışmaları yapıldığını söylemek mümkün değil.

1967’de Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu ile başlayan kazılara bugün Doç. Dr. Abuzer Kızıl ile devam ediyor. Ancak ne yazık ki görecekleriniz hâlâ sınırlı.

Gezi rotası

Euromos, Turizm Bakanlığı’na bağlı bir ören yeri dolayısıyla Müzekart geçerli. Bilet kontrolünden sonra tapınağa yürürken sağ tarafınızda göreceğiniz patika, sizi Güney Nekropol’e götürecek. Buradaki tek anıtsal yapı yan yana dört odadan oluşan mezar.

Aynı yoldan geri dönün, sağınızda Anadolu’nun en iyi korunmuş tapınaklarından biri olan Korint düzenli, MS 2’nci yüzyıla tarihlenen Zeus Lepsynos Tapınağı’nı göreceksiniz.





Düz devam edip, ne hikmetse ören yerinin ortasına yapılmış tuvaletin yanından sola döner ve patikayı yukarı doğru takip ederseniz, kent surlarına ve seyir terasına varacaksınız. Sağda surların arkasında başlayan patika, sizi Tiyatro’ya ulaştıracak.

Tiyatro’ya varınca sola dönüp aşağıya doğru yürür, önünüze çıkacak stabilize yolu sağa doğru takip ederseniz, Kuzey Nekropol ve Kazı Evi’ne, sola doğru takip ederseniz girişteki bilet kontrol noktasına varacaksınız.

Agora’ya yürüyerek ulaşmak mümkün olsa da araçla gitmek daha kolay ve sorunsuz. Otoparktan çıkıp İzmir yönüne dönün, birkaç yüz metre ileride sağınızda Agora’yı göreceksiniz. Önünde park edebileceğiniz bir cep de mevcut. Agora’nın yanındaki kalıntı ise Hamam olduğu düşünülen yapı.

Yorgunluk kahvesi

Agora sonrası İzmir yönüne devam ederseniz, Selimiye girişinde sağ tarafınızda ağaçların altında Sultan Süleyman’ın Yeri’ni göreceksiniz. Euromos sonrası bir kahve içimi soluklanmak için ideal.

Euromos kazıları için de: euromos.mu.edu.tr