Ege sahillerinde bir sosyal proje

Daha bayram başlamadan bizim kasabadaki araç sayısı hızla artmaya başlayınca, Kuşadası’ndan kaçmaya karar vermiştim ki, lise yıllarındayken turizmle tanışmama vesile olan Gençtur’un patronu sevgili Ali Ağabey’in “Gençtur ekibi olarak Afacan’da buluşuyoruz” mesajı geldi. Herkes yurdumun güneyine varmak için trafikte debelenirken, emektar dört tekerim ve ben, onlara inat kuzeye Yenişakran’a doğru düştük yollara... Hildegard Knef’in o muhteşem buğulu sesiyle eşlik ettiği 1.5 saatin sonunda Afacan’a varmış ve kendimi Ege’nin serin sularına bırakmıştım bile.











Afacan Gençlik Evi

Berlinli ve İstanbullu gönüllülerin yaşama geçirdiği ‘Umverteilen! Stiftung für eine, solidarische Welt’ adında vakfa ait, kâr amacı gütmeyen bir projenin ürünü Afacan. İzmir’in yaklaşık bir saat kuzeyinde, Bergama’yla Aliağa arasında yer alan Yenişakran koyundaki tesis, Gönüllü Hizmetler Derneği yani GHD’nin de pek çok programına evsahipliği yapmakta.

Gönüllü Hizmetler Derneği

Gönüllü Hizmetler Derneği (GHD), 60 yıllık bir STK. II. Dünya Savaşı sonrası dünyada ‘Gönüllü Hizmet’ fikri yaygınlaşmaya başlayınca, aynı amaçla güzel yurdumda 1959’da ‘Türkiye Gönüllü Çalışma Kamplarını Teşvik Derneği’ kurulur. Sunduğu gönüllü hizmetler farklılaşınca adı da sadeleşir Gönüllü Hizmetler Derneği olur. GHD’nin ihtiyaç duyduğu maddi desteği sağlamak ve turizm çalışmalarını yasal bir çatı altında sürdürmek için 1979’da kurulan GENÇTUR, 1980’de tüm STK’lar kapatılınca, GHD’nin gönüllü hizmetlerini de üstlenir. 2002’de kurulan Gençlik Turizmi Derneği 2019 yılında Gönüllü Hizmetler Derneği adını alır ve 1959’da atılan ilk adımdan 60 yıl sonra yine GHD adı ile hizmet vermeye başlar.









Ne yapar GHD?

Yerel yönetimler, yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle sosyal içerikli, toplumsal yarar amaçlı, yurt içi ve dışında gönüllü çalışma programlarını düzenleyen ya da katılım sağlayan GHD ayrıca 10-14 yaş grubunda yer alan sosyal dezavantajlı çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunmak için yaz kampları da düzenlemekte.

Düşlerim Gerçekleşiyor, İMECE, Doğu Batı Kampı, YAŞÖM, Askıda Proje GHD’nin gönüllü programlarından bazıları... Bilgi edinmek, programlarına katılmak ya da çalışmalarına destek vermek isterseniz, www.gonulluhizmetlerdernegi.org adresine bir gözatın.

Sanal kamplar

Malum nedenden dolayı bu yıl Afacan’da düzenlenemeyen GHD kamplarının bir kısmı sanal ortamda. Bunlardan biri de ‘Düşlerim Gerçekleşiyor’ programına ait. Düşlerim Gerçekleşiyor gönüllü ekibi, 17-21 Ağustos arasındaki 3’üncü Dönem Sanal Yaz Kampı’nda, her gün iki saat 10-14 yaş aralığındaki 14 kampçıyla bir arada olacak. Kamp programı yazı atölyesi, çocuklarla felsefe, sağlık, hijyen, çevre bilinci, el becerisi ve daha pek çok farklı etkinliği içermekte. Detaylı bilgi www.duslerimgerceklesiyor.org adresinde...

Oralara kadar gitmişken, kum deniz güneşle yetinmeyip, sevgili Ali ve Nevin Alkan ile beraber çevreyi de gezdik tabii ki... Beraberce altını üstüne getirdiğimiz, Aioller’in kurduğu Aigai Antik Kenti haftaya Seyyah-ı Alem’de...