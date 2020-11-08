EVDE YEMEK YAPMAK ARTIK ÇOK KOLAY

Yemek yapmak sanat mı, değil mi? Konu yıllardan beri tartışılmakta. Ben yemek yapmanın bir sanat olduğunu düşünenlerden yanayım. Hem de çok özel bir sanat. Eh dolayısıyla da de herkesin harcı değil!

Dün masamı toparlarken, yemek, yemek kültürü ve ilgili konularda biriktirdiklerimi, aldığım notları bulunca, aklıma bir de Reha ile konuşmak geldi. Reha Keskin, Boğaziçi’nden sınıf arkadaşım. Conrad Istanbul ve Swissotel’deki yöneticilik kariyerinden sonra, 2002 yılında kurduğu ve ürettiği lezzetli ve sağlıklı ürünlerle ziyafet sektörünün önemli oyuncularından Elma Catering’in patronu...

“Yeni projemiz Mijote’yi duydun mu?” diye sordu Reha... “Duymadım” deyince de “Esasında projenin mimarı bu sefer ben değilim; Cem...” diye başladı anlatmaya, “Sosyal medya ve tanıtım konusunu da Kaan üstlendi” diye devam etti. Cem, Reha’nın büyük, Kaan ise küçük oğlu. Kısaca farklı dinamiklere sahip üç nesil bir arada bu projede.

Nedir bu Mijote?

Mesela yemek yapmayı seviyorsunuz ama ya vaktiniz yok ya da pek beceremiyorsunuz. Kadın/erkek arkadaşınız ya da iş yerinizden misafirleriniz gelecek ve mükellef bir sofra kurmak istiyorsunuz ama market alışverişi, temizlemesi ve en önemlisi hazırlaması bir dert! İşte tam bu noktada Mijote devreye giriyor. Tarifini bilmediğiniz, alışverişi, hazırlığı zor yemekler için gerekli tüm malzemeleri satın alıyor, temizliyor, tüm ön hazırlığı tamamlayıp, adresinize teslim ediyor. Dolayısıyla size sadece yemek yapmanın keyfi kalıyor.

Yemek hazırlama kitlerinin Almanya’da Marley Spoon, Tischline ya da ABD’de Purple Carrot, Blue Apron gibi başarılı örnekleri var. Mijote ise ülkemizdeki ilk örnek.

Bu projede Mijote, akademisyen şef unvanlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü Öğretim Görevlisi, farklı ülkelerde beş yıldızlı otel ve prestijli restoranlarda yönetici şef olarak çalışmış David Shipman ile de iş birliğine gitmiş.

Şeflerin tarifleri

Önce www.mijote.net adresine bir uğrayıp, birbirinden farklı tatlar içeren menüden siparişinizi veriyorsunuz. Siparişiniz ulaşır ulaşmaz, seçtiğiniz menü için gerekli tüm malzemeler temizlenip, porsiyonluk olarak ayarlanmış, soyulup, dilimlenmiş halde, ayrı ayrı tazeliğini koruyacak şekilde paketleniyor. Hazırlaması uzun süren kuzu incik, kaburga gibi yemekler ya da pilavlar ise önceden pişirilip, vakumlanıyor.

Tavuk, et ve balık kemiklerinden yapılan yemek suları ve sadece doğal ürünlerden hazırlanan soslar da tamamlanınca, tüm ürünler özel kutusu içinde bir gün sonra adresinize Mijote ekibi tarafından teslim ediliyor. Malzemeyle birlikte açıklayıcı, fotoğraflı yemek kartları da gönderilmekte. Dolayısıyla yapmanız gereken paketi açıp, kendi mutfağınızda adım adım kartlarda yazanları uygulamak. Hepsi bu kadar.

Unutmadan, Mijote şimdilik sadece İstanbul içinde hizmet vermekte.