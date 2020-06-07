GÜL KIRMIZISI PETRA’DA SANAL ADIMLAR

Unutulmaz film kahramanlarından Indiana Jones ve babasının, Kutsal Kase’yi Naziler’in eline geçmeden bulmaya çalıştıkları, ‘Indiana Jones-Son Macera’ filmindeki unutulmaz sahnelerinin çekildiği Petra’yı, İzmir doğumlu şair John William Burgon, “Tarihin yarısı kadar yaşlı, gül kırmızısı şehir” diye tanımlamış.

Film öncesi pek tanınmayan, Ürdün’ün başkenti Amman’ın güneybatısındaki kırmızı çöl kayalıklarında kurulu bu muhteşem antik kent, şatafatlı mimarisi ve sıra dışı doğal güzelliğiyle film sonrası uluslararası bir yıldız oldu.

Sıra dışı bir uygarlık

Sıra dışı bu kentin sıra dışı bir başlangıcı olması da gayet doğal esasında... Nebatiler M.Ö. 4’üncü yüzyılda ilk defa tarih sahnesinde boy gösterdiler. Saldırılardan uzak, güvenli ve ticaret yollarının kesiştiği Wadi Musa’ya yerleşip, koyun, keçi, deve ve at beslediler, bağlar ve zeytinlikler kurdular. Romalılar, Helenler ve Persler ile baharat başta olmak üzere pek çok malın ticaretini yaptılar. Aynı zamanda tanıştıkları kültür ve mimarileri, yerel ile harmanlayarak yarattıkları sıra dışı mimari ile bugün Petra olarak bilinen Rekem şehrini inşa ettiler.Taş ustaları da sıra dışıydı Nebatiler’in...Bu görkemli şehri yaratmak için göz alıcı renklerdeki kayaları sabırla oydular yüzyıllar boyunca... Benzersiz barajlar, sarnıçlar, tüneller, tapınaklar, saraylar inşa ettiler, su yataklarının yolunu değiştirdiler. Hz. İsa’nın konuştuğu dil olan Aramiceydi dilleri ve çok onurluydular. Kentin nüfusu parlak yıllarını yaşadığı 1’inci yüzyıl başında 20 bini geçmişti.

Ve rüya biter...

M.S. 106’da İmparator Trajan Roma’ya sorun çıkaran Nebatiler’i yenerek topraklarını Roma’ya bağladı ve Petra gözden düşüverdi yavaş yavaş... Arkasından 4,5 ve 6’ncı yüzyıldaki depremler Romalılar’ın başladığı işi bitirdi. Bölge Müslümanlar tarafından ele geçirildi ve Petra tamamen terk edildi.

Yeniden doğuş

1812’de Johann Ludwig Burckhardt tarafından bulunan kayıp şehir Petra’da ilk kazılar 1929’da başladı. 1985’te

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan kent, 2007’de de Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan biri olarak kabul edildi.

İstediğiniz noktaya tıklayın

Sıra geldi Petra’yı adımlamaya... Geçin bilgisayarınızın başına, tarayıcınıza www.google.com/intl/tr/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/petra/ yazın ve adımlamaya başlayın Petra’yı. Sağda göreceğiniz planda gitmek istediğiniz noktaya tıklamanız yeterli. Türkçe açıklamaları okuyabilir ya da İngilizce anlatımı dinleyebilir, her zaman olduğu gibi 360 derece etrafınızda dönebilir, yukarı ya da aşağıya bakabilir, istediğiniz yöne yürüyebilirsiniz.

Ve film zamanı…

Petra’yı adımlamayı bitirince, demleyin çayınızı, uzatın ayaklarınızı ve Harrison Ford’un başrolde olduğu, final bölümü Petra’da geçen

1989 yapımı ‘Indiana Jones: Son Macera’ filminin keyfini çıkarın.