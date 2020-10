Güzel şeyler de oluyor hayatta

Aylardır Covid-19 ve hayatımıza etkilerini konuşuyor, pek çok yeni kavramla uygulamaya alışmaya, her şeye rağmen normal bir yaşam sürmeye çalışıyoruz. Her ne kadar tüm sektörler bir şekilde etkilendiyse de, en büyük kayıp turizmde... Mesela İstanbul otellerinin yüzde 80’i kapalı. Dünyanın önde gelen veri ve analiz şirketlerinden STR’ın hazırladığı raporlara bakıldığında ise ülkemiz otellerinin doluluk oranı yüzde 34.7’de kalırken, İstanbul’da bu oran yüzde 29.5.

Sektör temsilcilerine göre kaybın yüzde 99’u bulduğu seyahat acentelerinin durumu ise çok daha vahim. En köklü ve kurumsal olanları dahil yaklaşık 10 bin acente hiçbir destek alamadan ayakta kalma savaşında. Merak edenlerin, sevgili Abbas Güçlü’nün 12 Temmuz’da ‘Acentalar zora girerse turizm de zora girer’ başlıklı yazısını okumasını tavsiye ederim.

Tam içimi karartan verileri inceliyordum ki, üyesi olduğum turizm STK’larından SITE Türkiye grubuna birbiri ardına düşen iki mesaj her şeye rağmen geleceğe umutla bakmak ve güzel ülkemin sahip olduklarıyla bu krizi de atlatacağına inanmak gerektiğini gösterdi.

Antakya’da bir yıldız...



İlk haber Antakya’dandı ve yapımı geçtiğimiz yıl tamamlanan, The Museum Hotel Antakya’nın AHEAD (Konuk Ağırlama, Deneyim ve Tasarım) Ödülleri’nde hem ‘Yeni Oteller’ hem de ‘SPA&Wellness’ dallarında finale kaldığını bildirmekteydi. AHEAD Ödülü konaklama sektörünün önemli dergilerinden Sleepers tarafından her yıl dört bölgede, Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Amerika’da ve her iki yılda bir küresel olarak verilen prestijli bir ödül. Dünyanın farklı ülkelerinden seçilmiş otel sahipleri, operatörler, mimarlar ve tasarımcılardan oluşan bir jüri, 15 kategoride aday gösterilen otelleri farklı kriterlerde değerlendirdikten sonra en iyilerini seçiyor.MÖ 300’den bugüne kalan bir duvara, 30 bin tarihi esere; dünyanın en büyük tek parça zemin mozaiğine, Roma hamamlarına ve 2’nci yüzyıldan kalan nefes kesici Pegasus tasvirine; şehrin en büyük sağlık merkezine, ilk balo salonuna ve dünya ölçeğinde beş seçkin restorana ev sahipliği yapan The Museum Hotel Antakya, işte bu yarışmada iki daldabirden finalde...





Gurur kaynağı Eskişehir!

Dünyaca ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates’in imzasını taşıyan ve kısa sürede Eskişehir’de çağdaş sanatın buluşma noktası haline gelen Odunpazarı Modern Müze (OMM) birinci yaşını ödülle kutladı. OMM, müze ve kültürel miras alanlarında dünya çapında önemli girişimleri öne çıkarmak ve onurlandırmak amacıyla İngiltere’de 15 kategoride düzenlenen 18’inci Müze ve Kültürel Miras Ödülleri yarışmasında 1 milyon pound’un üzerinde yatırım yapılan ‘Uluslararası Proje Ödülü’ne layık görüldü. OMM yeni sanat sezonuna da kısa bir süre önce ‘Günün Sonunda’ sergisiyle “Merhaba” dedi.

Her ikisine de bu zor günlerde geleceğe umutla bakmamızı sağladıkları ve uluslararası arenada göğsümüzü kabarttıkları için kalpten teşekkürler. İkisini de önümüzdeki günlerde Seyyah-ı Alem’de konuk edeceğiz...