Malum, hafta sonları kamu sağlığı yararına 56 saati evde geçirmek durumundayız. Sokağa çıkma yasağı anlamında bakarsanız konuya, can sıkıcı, rahatsız edici olarak algılamak normal.

Ama her hafta sonunu; o hiç sırası gelmeyen 100 filmi seyretmek, bir bardak çay eşliğinde ayaklarınızı uzatarak okumak için aldığınız ama okuyamadığınız kitapların sayfasını çevirmek, gidemediğiniz tiyatro oyunlarının sahnelerini evinizin salonuna kurmak, yeni bir dil öğrenmek, dünyanın en prestijli üniversitelerinin düzenlediği eğitimlere katılmak, örneğin o bir türlü başlanamayan fotoğrafçılık kursunu tamamlamak, koşturmaktan zaman ayırıp gidemediğiniz şehirleri ya da müzeleri yerleri gezebilmek için size bahşedilen 56 saat olarak görürseniz, bırakın sıkılmayı, kısa bile gelecek esasında...

Bu hafta tüm zamanların en iyi film ve şarkılarını keşfetmekle başlayalım, ilerleyen haftalarda diğerleriyle devam ederiz.

En İyi 100 Film

Uzun zamandır aklımdaydı. Bu yıl yapılacaklar listeme ekledim. ‘Tüm Zamanların En İyi 100 Filmi’ni seyretmeye başladım. Listenin başında 1994 yapımı orijinal adı ‘The Shawshank Redemption’ olan ‘Esaretin Bedeli’ var. İkinci ve üçüncü sırada ilki 1972 ikincisi ise 1974 tarihli ‘Baba’ filmleri var. Dördüncü sırada 2008 yapımı ‘Kara Şövalye’ ve beşinci sırada ise 1957 yapımı ‘12 Öfkeli Adam’ yer almakta. Listede bulunan en eski iki filminden ilki 1931 yapımı Charlie Chaplin’in ‘Şehir Işıkları’, ikincisi ise yine 1931 yapımı bir Alman polisiye projesi ‘Bir Şehir Katilini Arıyor’.

IMDb’nin gelmiş geçmiş en iyi sinema ve televizyon filmlerini, dizilerini, oyuncularını izleyicilerin oyları ile belirlediği ‘En İyiler’ listesinin tamamı www.imdb.com/chart/top/ adresinde...

En İyi 100 Şarkı

Billboard dergisi 2008 yılında, Hot 100’ün 50’nci yıl dönümü için en iyi performans gösteren 100 şarkıyı listelemişti. Liste 55 ve 60’ıncı yıl dönümlerinde de güncellendi. Listenin başında Chubby Checker’den 1960 tarihli ‘The Twist’ var. Onu 1999 tarihli ‘Smooth’ izliyor. Seslendirenler Santana Feat. Rob Thomas. Üçüncü sırada Bobby Darin’in 1959 tarihli ‘Mack the Knife’ı izliyor.

Listenin tamamına https://top40weekly.com/top-100-songs-of-all-time/ adresinden ulaşmak mümkün.

“Türkçe şarkılar listesi yok mu?” dediğinizi duyar gibiyim. Bu konuda benim bildiğim tek çalışma kardeş gazete Hürriyet’in 2017 yılında yaptığı ‘Türkiye’nin En İyi 100 Albümü’ araştırması. 100 kişilik bir jüri ‘En İyi 100 Albümü’ seçmişti. Mazhar-Fuat-Özkan’ın ‘Ele Güne Karşı Yapayalnız’ ilk sırayı alırken onu Bülent Ortaçgil’den ‘Benimle Oynar Mısın?’ izlemiş, üçüncü sırada ise Sezen Aksu’dan ‘Sen Ağlama’ yer almıştı.

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