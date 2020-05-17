İLK ADIM’IN ÜZERİNDEN 101 YIL GEÇTİ

Uzun ve engellerle dolu bir yolculuğun, kurtuluşun ilk adımıdır Mustafa Kemal’in 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkışı... Ve 29 Ekim’de Cumhuriyet ilanıyla ilk yarısı sona erer bu yolculuğun.

16 Mayıs 1919 öğle üzeri Beşiktaş açıklarından bindiği Bandırma vapuruyla,

19 Mayıs sabahının 06.00’sında varır Samsun’a Mustafa Kemal...

Hemen sonrasında, 6 Haziran’da da İngilizler’in Karadeniz Ordusu Kumandanı General George Milne nota verir geri çağrılması için İstanbul’a... İki gün geçmez aradan bu kez İstanbul’daki İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Arthur Calthorpe, görevden alınması için bir nota daha verir Osmanlı’ya. Ve aynı gün geri çağırılır Mustafa Kemal....

Talimatlara uymaz. Temmuzun ikinci haftasında, ayın 8’inde de Sultan Vahdeddin’in emriyle memuriyetine son verilir ve yine aynı gün Mustafa Kemal’de göreviyle beraber askerlik mesleğinden istifasını bildirir saraya....

Ertesi gün Amiral Calthorpe, Mustafa Kemal’in ya İstanbul’a dönmesinin temini veya aleyhinde ilgili önlemlerin alınmasını ister Damat Ferit’ten. Aynı gün 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Mustafa Kemal’i ziyaret etmekte ve “Ben ve kolordum emrinizdeyim!” demektedir.

Takvimler ayın 23’ünü gösterirken Erzurum Kongresi toplanır. Özgürlük yolunda alınan ilk karar net ve açıktır: “Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür!”

Haydi Samsun’a!

Cumhuriyet’in peşindeysek eğer, sizin de ilk adımınız olmalı Samsun. Şu riskli günler biter bitmez atın kendinizi Samsun’a ve adımlayın yavaşça siz de Tütün İskelesi’ni, İlk Adım Anıtı’nı, Bandırma Vapuru’nu, Gazi Müzesi’ni...

Ama bu 19 Mayıs’ta geçin ekranın karşısına ve yazıverin sanalmuze.gov.tr adresini tarayıcınıza! Yer imlerine kaydetmeyi de unutmayın.

Sayfa açılınca önce Mustafa Kemal’in 18 arkadaşıyla Milli Mücadele’nin planlarını yaptığı, yıllarca Mantika Palas adıyla otel olarak kullanılan bugünün Gazi Müzesi’nin görselinin üzerine tıklayın hemen. Kendinizi giriş kapısında bulacaksınız. Ok tuşlarıyla ileri-geri ilerleyebilir, etrafınızda dönebilir, yeşil/beyaz renkli dairelere tıklayarak içinde bulunduğunuz oda ya da eserler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Sol alt köşedeki işaretlerse, gezinizi kolaylaştırmak için... Birincisine tıklayarak hızlıca istediğiniz kata, müzenin bulunduğu caddeye ya da Bandırma Vapuru’nun yanaştığı Tütün İskelesine gidebilirsiniz. İkinci ve üçüncü semboller ise sırası ile müzeye kuş bakışı bakmak, ya da planına ulaşmak için. İstediğiniz noktaya doğrudan ulaşmak için odalara tıklamanız yeterli.

“Yurdumun tüm insanlarının 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!”