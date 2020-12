Bu cuma Hristiyan dünyasının en önemli bayramı Noel... Perşembe akşamı ise Noel arifesi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Hristiyan vatandaşlarımızın kutlama hazırlıkları günler öncesinden başladı. Her yıl tüm dünyada kasım sonu başlayan Noel’de biten, özellikle çocukların dört gözle gelmesini beklediği, geri sayma süreci Advent, 29 Kasım itibarıyla başladı başlamasına ama malum nedenden dolayı bu yıl pek bir sakin ve de sessiz geçti tüm dünyada...

Nedir bu Advent?

Yılbaşının Noel ile aynı şey olmadığını ve Noel Baba’nın da Hristiyanlıkla bir alakası olmadığını geçtiğimiz yıllarda yazdığım için bu yıl tekrar yazmayacağım. Okumamış olanlar ‘Nereden Çıktı Bu Yılbaşı? Nedir Bu Noel?’ ya da ‘Noel geldi hoş geldi!’ başlıklı yazılarımı arşivde bulabilirler.

Advent, Noel sürecinin önemli bir parçası. Türkçe’si ‘varış’ anlamına gelen Latince ‘adventus’ kelimesinden türetilmiş olan ‘Advent’, Katolik ve Protestanlar için 30 Kasım’a en yakın pazar günü başlayıp, Hz. İsa’nın doğumuna yani ve Noel arifesine kadar süren dört haftalık geri sayma dönemine verilen addır.

Advent çelengi, Advent takvimi ve Noel pazarları bu sürecin çocukları büyüleyen renkli parçaları. Advent çelenginde bulunan dört mumun her pazar günü bir tanesi yakılmakta. Advent takvimi ise 20’nci yüzyıla dayanan bir Alman geleneği. 24 kutucuğu 24 küçük sürpriz saklamakta çocuklar için. Bir başka Alman geleneği olan Noel Pazarları da aynı zaman diliminde açılmakta ve çocukların en büyük eğlence kaynağı.

Advent şarkılarını da unutmamak lazım. Yüzyıllardan bu yana Advent’in ilk pazar günü dinlenen sözleri Martin Luther’e ait ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ en bilinenlerinden.

Yasaklar ve kısıtlamalar

Tüm Hristiyan dünyası bu sene Noel’i pek bir sessiz ve sakin kutlamakta. Başta dünyanın en güzel ve şaşalı Noel pazarlarına ev sahipliği yapan Almanya olmak üzere, pek çok Avrupa ülkesinde bu yıl Noel Pazarları ve kutlamalara yasak geldi. Almanya, Hollanda, İtalya sert önlemlere devam ederken, Fransa, İngiltere, Avusturya ve İsviçre’de daha ılımlı uygulamalar var. Ancak pek çok ülkede belirli saatler arasında sokağa çıkma uygulaması devam etmekte.

Film seçkisi...

Advent ve Noel, kısıtlamalar nedeniyle evde geçirilmek zorunda kalınca, Noel konulu film listeleri yeniden pek bir aranır oldu. Geçmişten günümüze benim Noel filmleri listem ise aşağıdaki gibi:

- ‘Köşedeki Dükkan’ 1940 (The Shop Around the Corner)

- ‘Aşktan Kaçılmaz’ 1945 (Christmas in Connecticut)

- ‘Şahane Hayat’ 1946 (It’s a Wonderful Life)

- ‘Eğlenceler Oteli’ 1954 (White Christmas)

- ‘Evde Tek Başına’ 1990 (Home Alone)

- ‘Noel Baba’ 1994 (The Santa Clause)

- ‘Aşk Meleği’ 1996 (The Preacher’s Wife)

- ‘Tesadüf’ 2001 (Serendipity)

- ‘Elf’ (2003)

- ‘Kutup Ekspresi’ 2004 (The Polar Express)

Tüm Hristiyan vatandaşlarımızın Noel’ini şimdiden kutlar, sağlıklı günlerin tez vakitte geri gelmesini dilerim.