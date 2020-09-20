ŞEHR-İ İSTANBUL SANAT VE KÜLTÜR DOLU GÜNLERİ ÖZLEDİ

Bu hafta eylül ayının ikinci yarısı için Şehr-i İstanbul’da yapmayı planladıklarımın listesini çıkarırken fark ettim ki, sanat ve eğlence çoktan yeni normale uyum sağlamış durumda... Yaz yavaş yavaş veda etmeye hazırlanırken, sanat merkezleri, tiyatrolar, sergi salonları da yeniden sanat severleri ağırlamaya başlamış.

Aylardır yorulan ruhunuzu dinlendirmenin, yaşamın güzelliklerinin farkına varmanın en güzel yolu olan sanat ve kültür etkinliklerinden seçtiklerim aşağıda...

Eylül ayı başka güzel...

İstanbul Modern, sinemaseverleri 27 Eylül’e dek Modern Çin Sineması’nın en güncel filmlerinden bir seçki sunduğu ‘Hikâye Çin’de Geçiyor’ programıyla ağırlıyor.

Programda Cannes’da Altın Palmiye’ye aday olan ‘Güney İstasyonu’nda Randevu’, Zu Feng’in polis dramı ‘Changsha,’ Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan için yarışan ‘Tehlikeli Oyun’, Tibetli yönetmen Pema Tseden’in yeni eseri ‘Balon’ gibi önemli filmler yer alıyor.











Seçim yapmak emek istiyor

Altı ay sonra sanatseverlerle buluşmaya #mesafeliamabirlikte sloganı ile başlayan Zorlu PSM’ye sanatseverler HES kodu sorgulaması sonrası kabul ediliyor. Ek olarak girişte ateş ölçümü var, dezenfektasyon yapılıyor ve yeni maske veriliyor. Dijital bilet ve temassız ödemeye ek olarak salonlarda mesafeli oturma düzeni, tüm mekanlarda yüzde 100 taze hava ile çalışan sistemler, virüs ve bakterilere karşı ultraviyole teknolojisi kullanılıyor.









Ekim programında yer alan Sertab Erener ve ekibinin uzun süredir kapalı gişe oynadığı muhteşem gösterisi ‘Sertab’ın Müzikali’, Cem Yılmaz’ın ‘CMYLMZ-Diamond-Elite-Platinum-Plus’ gösterisi, Haluk Bilginer’in çevirdiği ve başrolünü oynadığı ‘Pencere’, ‘Tolgshow’ ile Tolga Çevik, PSM Caz Festivali ve birbirinden çekici pek çok etkinlik için şimdiden rezervasyonlarınızı yapmayı unutmayın derim.

Müzayede ve sergiye devam!

Kezban Arca Batıbeki’nin 16 Eylül’de Artcrowdistanbul Online Galerisi’nde başlayan ‘Yolda II’ isimli solo sergisi, iki ay süreyle çevrim içi olarak izlenebilecek. Kadın ve popüler kültür üzerine yaptığı işlerle tanınan, sanatçının sergiye özel ürettiği 28 dijital fotoğraf-kolaj eserini www.artcrowdistanbul.com adresinden ziyaret edebilirsiniz.









Bir diğer çevrim içi etkinlik, Epique Sanat ve Müzayede’nin 187 çağdaş akım eserden oluşan ilk müzayede sergisi ‘Kristal’, 8 Eylül’de Ortaköy Galeri Feriye’de başladı ve bu akşam saat 20.00’deki canlı müzayedeyle kapanacak. Müzayedede Türkiye’den Şadan Bezeyiş, Mustafa Ata, Mehmet Gün, Bubi, Devrim Erbil, Ahmet Oran, Yiğit Yazıcı gibi sanatçıların yurt dışından ise Hunt Slonem, Dominique Barreau ve Julien Dinou’nun gibi yabancı ressamların eserleri yer alıyor. İlgilenenler www.epiqueart.com adresinden takip edebilirler.

Sanat ve kültür dolu bir hafta olması temennisiyle...