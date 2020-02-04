Küçülen günümüz dünyasında, sadece insanlar ve bilgi değil; pek çok hastalık da inanılmaz bir hızla hareket ediyor. Bu da çok basit ve eskiden yerel bir tehdit oluşturan hastalıkların hızla tüm dünyaya yayılarak, salgın haline gelmesine neden oluyor.

Dolayısıyla da kendimizi ve ailemizi koruyucu önlemler almanın önemi her geçen yıl daha da artıyor. Bunlar sadece bulaşıcı hastalıklarla sınırlı değil kuşkusuz, kazalar dahil tüm olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmak, olası zararı önlemekte ya da en aza indirmekte önemli önemli faydalar sağlıyor.

Doktorunuza danışın

Yurt dışına çıkıyorsanız, seyahatten 4-8 hafta öncesi doktorunuza bir uğrayın. Gideceğiniz yer ya da yerlerle ilgili riskleri karşı alınması gereken koruyucu önlemleri öğrenin. İhtiyaç varsa gerekli aşılar, sıtma tehlikesine karşı koruyucu ilaçlar, rutin seyahat hastalıklar konusunda bilgilenin ve genel bir muayene olun. Kronik sağlık sorunlarınız varsa ve ilaç kullanıyorsanız, bu ziyaret rutin tedavinizi seyahatinize göre düzenlemek açısından daha da önem kazanıyor.

Doktora gitmişken sürekli kullanmak zorunda olduğunuz ilaçları yedekleriyle birlikte yazdırın ve ve dozları belirten bir raporu da mümkünse İngilizce olarak almayı da unutmayın. Hastalığınızın gideceğinz ülkedeki olası tehlikeler durumunda, sizin için ek bir risk yaratıp yaratmadığını da sormayı ihmal etmeyin. Benzer bir ziyareti diş doktorunuza da yapın.

İstanbul’daysanız, Karaköy Vapur İskelesi’nin karşısındaki Seyahat Sağlığı Merkezi’nden koruyucu aşıları temin etmek mümkün.

Basit ama etkili önlemler

- Seyahatiniz boyunca su ve sabunla sık sık elleriniz yıkamak çok basit bir eylem olmasına karşın, pek çok hastalığa karşı sizi koruyacaktır. Ek olarak, yanınıza bir de alkol bazlı el dezenfektanı almakta tabii ki fayda var.

- Özellikle belli coğrafyalarda kaynatılmış suyla hazırlanan içecekleri, kutulanmış ya da şişelenmiş meşrubatları ve suları tercih edin. Bunlar mümkün değilse suları mutlaka kaynatarak, filtreliyerek kullanın. İyot tabletleri de bir diğer çözüm...

- Açık hazır buzları kesinlikle kullanmayın ve dişlerinizi fırçalarken şişe suları tercih edin.

- Uygun maske kullanımı, özellikle solunum yoluyla bulasan hastalıklardan korunmakta fayda sağlayan bir önlem.

- Pek çok hastalığın taşyıcısı sivrisinekler için kovucu spreyleri de unutmamak lazım.

- Ne olur ne olmaz, acil durumlarda sağlıkla ilgili yardım alabileceginiz yerlerin ve yurt dışı temsilciliklerimizin telefon numaralarını önceden bir kenara not edin.

- Ve son olarak mutlaka yurda dönüşü de kapsayan kapsamlı bir seyahat sağlık sigortası yaptırın.

Uçakta hastalık bulaşır mı?

Herhangi bir hastalığın uçakta bulaşma olasılığı genel olarak düşüktür. Saatte 20-30 kez filtre edilerek, yüzde 50’ye varan oranlarda dışarıdaki havayla değiştirilerek, partikül, bakteri, mantar ve pek çok virüsü yakalayan filtrelerden geçirilen kabin havası, normal bir ortamdan çok daha temiz olur. Bulaşma riski yan yana oturan yolcular arasında sınırlı kalır. Ancak uçağın havalandırmanın kapalı olduğu bekleme sürelleri uzarsa bulaşma riski artar.

Sağlık çantası

Eğer planladığınız gezinin rotası ciddi sağlık risklerinin bulunduğu, tıbbi olanakların ya da ilaca erişimin sınırlı ya da zor olduğu yerleri içermekteyse, ilk yardım için gerekli olanların yanısıra, sık rastlanan hafif hastalıkları tedavi etmek, acil durumlarda tıbbi yardıma erişene kadar yardımcı olacak temel ilaç ve malzemeler içeren bir sağlık çantası şart. İlaçlara ait reçete ya da resmi bir tıbbi tasdik belgesi de kontrollerde sorun yaşamamak adına yanınızda olsun.

Unutmadan, çalınma ya da kaybolma riskine karşı ilaçların bir kısmı yanınızda, kalanı bavulunuzda bulunsun.

İlk yardım malzemeleri:

- Mikrop öldürücü, yara temizleyici

- Steril sargı bezi

- Yapışkan bant

- Bandajlar

- Makas

- Çengelli iğneler

- Basit ağrı kesici

- Yumuşatıcı göz damlaları

- Böcek uzaklaştırıcı

- Böcek ısırığı tedavisi

- Burun açıcı damla

- Ağızdan alınan rehidrasyon tuzları

- Ateş ölçer

Rotanıza bağlı olarak olması gereken diğer malzemeler:

- İshal önleyici ilaç

- Mantar önleyici toz

- Sıtma önleyici ilaç

- Kullanılan ilaçlar

- Yatıştırıcılar

- Steril şırıngalar ve iğneler

- Su dezenfektanı

Konuyla ilgili detaylı bilgi için: www.seyahatsagligi.gov.tr