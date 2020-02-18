SİNEMASEVER GEZGİNLER İÇİN 2020 REHBERİ

Geçtiğimiz hafta İstanbul’u keşfe çıktığımız misafirlerimle soluklanmak için verdiğimiz bir kahve molasında, neden sinemaseverler için tavsiyeler içeren bir yazı yazmadığımı sordular. Sonrasındaysa sohbetin konusu, sinema ve dünyadaki festivallere döndü. Pek çok gezginin gittikleri ülkelerde yapılacaklar listesine sinemayı da ekledikleri ve yine azımsanmayacak sayıda insanın da yerel ya da uluslarası film festivallerini takip ettiği, aylar öncesinden plan yapıp, bilet aldıkları ortaya çıktı.

Kahvelerimizi bitirip, Edirnekapı’dan Haliç’e doğru turumuza devam etmeye başlamadan önce, sinemasever gezginler için mutlaka bir yazı kaleme alma sözü vermiştim bile...

Ancak konu bir yazıya sığamayacak kadar zengin olunca, bu ilk yazı kaçırılmaması gereken önemli festivalleri içerdi. İlerleyen haftalardaysa tarihi yaklaşan festivalleri, programlarını ve yapıldıkları şehirleri keşif için ihtiyaç duyacağınız

bilgileri içeren yazılar olacak.

Asya’dan Amerika’ya festivaller

Bugün Asya’dan Amerika’ya, Afrika’dan Avustralya’ya kadar pek çoğu uluslararası olmak üzere, 500’ün üzerinde film festivali yılboyu sinemaseverleri beklemekte...

Mesela 1979 yılından beri gerçekleştirilen Durban Uluslararası Film Festivali, Afrika’daki yaklaşık 15’inin arasında en eskilerden... Güney Afrika’nın en büyük film festivali Durban’da, her yıl 100’ün üzerinde film seyircisiyle buluşmakta.

Asya’da ise sadece Hindistan’da her yıl 20’den fazla festival düzenlenmekte. En eskisiyse 1952’den beri yapılan Hindistan Uluslararası Film Festivali...

Güney Asya’nın en büyüğü ise Vietnam Hanoi’deki Hanoi Uluslararası Film Festivali.

Avrupa’nın ama aynı zamanda da dünyanın en eskisiyse her yıl eylül ayı gibi düzenlenen Venedik Film Festivali.

Güney Amerika’nın en büyüğü 300’ün üzerinde film ve 100 binin üzerinde izleyiciyle ekim ayındaki Mar del Plata Film Festivali. 1954 yılından beri Buenos Aires’in 400 km. güneyinde, balıkçılık ve plajlariyla ünlü Mar del Plata şehrinde gerçekleştirilmekte.

Her yıl kasım ayında düzenlenen ve geçmişi 1953’e uzanan ABD’nin Ohio eyaletindeki Columbus Uluslararası Film&Video Festivali, kıtanın kuzeyindeki en eski festival.

Avustralya’da sayısı az da olsa film festivalleri mevcut. Aralarında en bilinen ve en eskisi 1952’den beri olan Melbourne Uluslararası Film Festivali. Bu yılki tarihleriyse, 6-23 Ağustos...

En ünlü film festivalleri

Cannes

Avrupa festivalleri arasında en ünlüler arasında yer alan Cannes Film Festivali, bu yıl 12-23 Mart tarihleri arasında yine birbirinden ünlü oyuncu ve yönetmenleri ağırlayacak. Sayfalar da Cannes dedikodularıyla dolacak. www.festival-cannes.com

Venedik

Dünyanın en eski film festivalinin bu yılki tarihleri, 2-12 Eylül. Eylül başı itibarıyla sinemaseverlerin buluşma noktası Venedik’in Lido Adası. Mekansa, tarihi Palazzo del Cinema. ww.labiennale.org/en/cinema/2020

Berlin

Film festivalleri dendi mi ilk akla gelenler ve en büyük uluslararası film festivalleri arasında yer alan Berlinale, bu yıl 20 Şubat-1 Mart tarihleri arasında... Bu sene 70’inci yılını kutlayacak etkinlikte, 70’i aşkın ülkeden 350’ye yakın film gösterilecek. Çok da uzağa gitmeden ilk gösterimleri izlemekse derdiniz, Berlin derim. www.berlinale.de

İstanbul

1982’den bu yana her yıl baharla birlikte uluslararası sinemaseverleri her yıl Istanbul’da bir araya getiren Istanbul Film Festivali’nin tarihleri: 10-21 Nisan 2020... Detaylı program için: http://film.iksv.org/tr

Tribeca

Nisan ayındaki bir diğer festivalse, 15-26 Nisan arasında New York’taki Tribeca. Bağımsız sinema filmleri dendiğinde ilk akla gelen organizasyon, her yıl çok sayıda ünlüyü ve sinemaseveri Manhattan’da buluşturmakta. www.tribecafilm.com

San Sebastián

Eylül ayındaki bir diğer kaçırılmayacak festival de 18-26 Eylül’de İspanya San Sebastian’da. Muhteşem filmler ve yemeklerin yanı sıra kum, deniz ve güneş de sizi bekliyor olacak. www.sansebastianfestival.com