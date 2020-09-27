SONBAHARDA İSTANBUL’DA SANAT

Bu hafta yurdun her köşesinde birbirinden çekici programlar ve aktiviteler sanatseverleri beklemekte. Gerekli önlemler alındığında ve kurallara uyulduğunda, küresel salgına rağmen, güven içinde yapılacak birbirinden farklı pek çok güzel program sizleri çağırmakta. Tüm bunlara bir de çevrim içi program ve gezileri eklersek, esasında seçenekler eskiye göre çok daha fazla. Sadece yeni şekil ve şartlara uyum sağlamak gerekiyor. Geçtiğimiz hafta başladığımız İstanbul ve sanat konusuna bu hafta İstanbul Modern’den iki yeni proje ve muhteşem bir filmle devam ediyoruz.

Perşembeleri ücretsiz

Bildiğiniz gibi Galataport inşaatı nedeniyle İstanbul Modern, Beyoğlu’ndaki geçici mekanında. Ve bu muhteşem müze 22 Eylül’den bu yana perşembeleri

11.00-17.00 saatleri arasında tüm sanatseverlere, salıları ise 14.00-17.00 saatleri arasında 18-25 yaş arası gençlere ücretsiz. Bu projenin arkasında ise Borsa İstanbul var.

Sanatseverler İstanbul Modern’deki tüm sergileri ücretsiz gezip ayda bir kez gerçekleştirilecek etkinlik, sanatçı atölyeleri ve film gösterimlerine katılabilecekler. Salı günleri ise gençleri sanat ve sanatçıyla buluşturan özel programlar beklemekte.

Çocuklar ve sanat

Çocukları da unutmayan İstanbul Modern’in 4-12 yaş arası için hazırladığı çevrim içi Modern ve Çağdaş Sanat Programı, dün başladı. Mesafeleri ortadan kaldıran program, yurdumun her köşesinden çocukların müze uzmanlarıyla çevrim içi bir araya gelerek modern ve çağdaş sanatı tanımasına, İstanbul Modern’in koleksiyonunda yer alan yapıtlar üzerinden, sanat tarihinden örneklere değinerek sanat akımlarını, teknikleri, üretim biçimlerini ve günümüz sanat çalışmalarını öğrenmesini sağlıyor. Sekiz farklı atölyeden birini ya da dilediklerini seçmek mümkün.

Ve muhteşem bir film

Ön hazırlıkları ve çekimleri tam 10 yıl süren, 80 milyon dolar’lık bütçeye ve 5 bin kişilik oyuncu kadrosuna sahip, eleştirmenler tarafından ‘Dunkirk’ ve ‘1917’ye rakip olarak gösterilen, dünyanın en çok beklenilen filmi ‘Sekiz Yüz’, 25 Eylül’de gösterime girdi. Hollywood çevrelerinde ezber bozan film olarak tanımlanan ‘Sekiz Yüz’, konusunu işgalci Japonya’ya karşı Çin’in en önemli direnişlerinden birinden, 1937 yılında 800 asker ve sivilin Şangay’daki Si Hang deposunu savunmasından alan muhteşem bir film. Covid-19’a rağmen 2020 yılının en yüksek hasılat yapan film



Çin sinema tarihinin en değerli 10 filmi arasındaki yerini çoktan aldı bile.

“Sinemaya gidilir mi?” diyenlere, salonlarda hijyen ve fiziksel mesafe kurallarına uyma amacıyla tüm önlemlerin alındığı da ekleyelim. Örneğin Cinemaximum salonlarında bilet alma, ödeme ve kontrol temassız yapılırken, koltuğunuzun etrafında ikişer koltuk boş bırakılıyor ve seans aralarında salonlar yeniden temizleniyor.

Filmin fragmanını izlemek isterseniz:

https://youtu.be/DNCFxmGLx2A

Sanat ve kültür dolu hafta sonu dileklerimle...