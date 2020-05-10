YERİNİZDEN KALKMADAN HERMITAGE MÜZESİ’Nİ ADIMLAMAK...

Müzeler, geçmişle aramızdaki bağlantı noktalarıdır. Doğru yönetildiklerinde; toplumları düşünmeye ve öğrenmeye yönlendiren, eğlendiren, kültürel mirası anlatan ve geleceğe aktaran, farklı kültürleri anlamamıza, kültürlerarası iletişimi geliştirmeye yarayan, gezginlerin programlarının vazgeçilmez parçaları olan mekanlardır.

Öyle müzeler var ki dünyada, insanlar binlerce kilometre yolu, sadece orası için katediyor. Bunlardan biri de St. Petersburg’daki Hermitage...

Haydi St. Petersburg’a!

Dünyanın en büyük ikinci müzesi Hermitage, sahip olduğu 3 milyondan fazla eserle en önemli sanat merkezlerinden... Tamamını gezmek 3-4 ay sürüyor.

1764 yılında Katerina’nın bir müzayededen aldığı 200 tabloyu saklamak için yaptırdığı Küçük Hermitage binasıyla başlar her şey. 1787’de Büyük Hermitage ile tiyatro binası, sanat eserlerinin sayısı artınca da, 1852’de Yeni Hermitage binası eklenir komplekse ve tüm yapılar Hermitage Müzesi adı altında toplanır. 1917 Rus Devrimi sonrası Kışlık Saray’ın, 20’nci yüzyılın sonlarındaysa Genelkurmay ve Menschikov Sarayı’nın bazı bölümlerinin de eklenmesiyle de müze bugünkü halini alır. Üç kattan oluşan müzenin ilk katında antikiteden 15’nci yüzyıla, ikinci katında 15’inci asırdan 18’inci yüzyıla, üçüncü katındaysa 18’inci yüzyıldan günümüze kadar eserler sergilenmekte.

Nasıl gezeceğiz?

Hermitagemuseum.org adresini yazın önce tarayıcınızın adres satırına, önce ‘Menu’ye sonra ‘Virtual Visit’ seçeneklerine tıklayın. Müzeyi adım adım gezmeye başlamak için yapmanız gereken son şey, ‘Begin The Tour’u tıklamak. Üstte yer alan sağ ok tuşuyla oda oda ilerleyebilir, sayfanın üzerinde göreceğiniz ‘i’ harflerini tıklayarak içinde bulunduğunuz oda, eserler üzerindeki ‘i’ harflerini tıklayarak da eserler hakkında bilgi alabilirsiniz. Farenin sol tuşunu basılı tutarak kendi etrafınızda dönebilir, tavana ya da yere bakabilirsiniz. Kare tuşuyla tam ekrana geçebilir, +/- ile de esere yaklaşıp uzaklaşabilir ya da ortadaki tuşa tıklayarak müze planını içeren ilk sayfaya dönüp, istediğiniz kat, ek bina ya da salona geçebilirsiniz.

Dünyanın en eski halısı

Birinci katta 26-2 salonunda göreceğiniz dünyanın en eski halısı Pazırık, 1947 yılında Türkler’in anayurdu olarak bilinen Altaylar’da, Rus arkeolog Rudenko tarafından 5. Pazırık Kurganı’nda bulundu. Çift düğümle dokunmuş olması nedeniyle Türk halısı olarak kabul edilen halının orijinal boyutlarının 183x198 cm. ve toplam düğüm sayısının 1.3 milyon olduğu tahmin edilmekte.

KİTAP TAVSİYESİ...

‘Pazırık: Altaylardan Bir Halının Öyküsü’ (1993) E. Fuat Tekçe

Bugün Anneler Günü!

Başta Zeynep Sultan olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlarım...