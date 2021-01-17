Geçtiğimiz hafta 100 film, 100 şarkı diye yazınca haklı olarak sormuş okurlar, “Kitap listesi yok mu?” diye. Olmaz olur mu var tabii ki...



‘Dünya Çapında En Çok Satan Kitaplar’ listesinin başında, yayımlandığı 1859 yılından bu yana 200 milyondan fazla satan Charles Dickens’ın ‘İki Şehrin Hikayesi’ var. Onu yaklaşık 150 milyonluk satış ile, 1954 yılında Oxford Üniversitesi hocalarından Profesör J. R. R. Tolkien’in yazdığı ‘Yüzüklerin Efendisi’ izliyor. Üçüncü sırada bir ihtimal herkesin bir şekilde okumuş olduğu bir masal, Fransız yazar Antoine de Saint-Exupery’nin 1943’te yayınlanan ve 140 milyon satan ‘Küçük Prens’i var. Dört numara yine Profesör J. R. R. Tolkien’e ait ve ilk kez 1937’de yayınlanan ‘Hobbit’ken, beşinci ise Çinli yazar Cao Xueqin’e ait, 1759 tarihli ‘Kızıl Köşkün Rüyası’ adlı destan. Her ikisi de bugüne kadar 100 milyondan fazla satmış.



“Türk edebiyatının en iyi 100 eseri nedir?” sorusunun cevabını ise Hürriyet 2017’de vermişti. Birbirinden değerli yazarların ve eserlerinin yer aldığı listenin başında Yaşar Kemal’in ‘İnce Memed’i vardı. İkinci sırada Oğuz Atay’ın ‘Tutunamayanlar’ı yer alırken, üç ve dördüncü sıralardaki eserler aynı yazara aitti, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ ve ‘Huzur’. Beşinci sırayı ise Yusuf Atılgan’ın ‘Anayurt Oteli’ almıştı.

EVİNİZİN KONFORUNDA UNUTULMAZ TURLAR

Nevi şahsına münhasır, her daim yaratıcı ve üretken, paylaşımcı... Bunlar, Özge Ersu denince aklıma gelenlerin bir kısmı sadece. Sevgili Özge eski bir dost, başarılı bir meslektaş ve tüm genç turizmciler için mükemmel bir rol model. Kendisini bu hafta üniversitedeki dersimde konuk ettik. Bilgi ve birikimini, anıları ile harmanlayarak anlattığı, unutulmayacak saatler yaşattı öğrencilerimize...



Turist rehberi olarak Türkiye’de yabancı misafirleri; Antarktika’dan Kuzey Kutbu’na, Afrika’dan Avustralya’ya kadar farklı coğrafyalarda ise Türkler’i gezdiren, devlet erkanına protokol rehberliği yapan Özge, rehberliğin yanı sıra uzun yıllar NTV Radyo’da ‘Özge Ersu ile Laterna-Şehirlerim Şarkılarım’ müzikal belgesel programını hazırlayıp sundu, TEDx konuşmacısı olarak dinleyicilerin karşına çıktı, Güneydoğu Anadolu kökenli müzisyenlerle oluşturduğu ve Türkiye içinde turnelere çıktığı ‘Özge Ersu ve Güneydoğu Anadolu Orkestrası’ ile ‘Sazz ve Cazz’ adını verdiği kendi formatında ağıt, türkü ve şarkıların hikayelerini anlattı.



Bugünlerde ise gezmeyi özleyenlere sanal dünyada sanal turlar yapmakta. Geçtiğimiz pazar yaptığı Japonya turunu kaçırdık ama bu akşamki Edirne turu için rezervasyonumuz hazır. Haftaya pazar günü ise Zimbabve’ye gidiyoruz. Gitmediyseniz daha önce, şimdiden yer ayırtın derim.

“Başka nereler var?” diyorsanız, ozge.ersu.net adresine bir uğrayın, birbirinden güzel yerleri içeren listede mutlaka katılmak isteyeceğiniz bir program bulacaksınız.