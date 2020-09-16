'Danilo Zanna farkını herkes görecek'

Öğle saatlerinde bir restoranda arkadaşları ile birlikte gelen Danilo Zanna, yaklaşık bir saat sonra mekandan ayrıldı. Mekan çıkışında muhabirlere poz veren ünlü şef, sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Danilo, "İstanbul Boğazı'na karşı yeni bir restoranın işletmesini aldım, içerideki her şey Türk usulü olacak, Danilo farkını herkes görecek" dedi.