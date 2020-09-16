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16.09.2020 - 15:09 |

'Danilo Zanna farkını herkes görecek'

'MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte şefler arasında yer alan Danilo Zanna, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da görüntülendi.

'Danilo Zanna farkını herkes görecek'
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Öğle saatlerinde bir restoranda arkadaşları ile birlikte gelen Danilo Zanna, yaklaşık bir saat sonra mekandan ayrıldı. Mekan çıkışında muhabirlere poz veren ünlü şef, sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Danilo, "İstanbul Boğazı'na karşı yeni bir restoranın işletmesini aldım, içerideki her şey Türk usulü olacak, Danilo farkını herkes görecek" dedi.

Şarkıcı Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavga kamerada!Tuzla'da şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sokakta çekim yapan Halil Sezai ve beraberindekiler, tartıştığı mahalle sakinini tekme tokat dövüyor.
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Cadde Yazarları

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