Danilo Zanna kimdir, kaç yaşında? Danilo şef evli mi, kiminle evli?

MasterChef Türkiye'nin sempatik şefi Danilo Zanna'nın biyografisi haberimizde. Güldüren konuşmalarıyla Danilo şef izleyicinin beğenisini topluyor. İşte Danilo Zanna'nın hayatı...

DANİLO ZANNA KİMDİR?

İtalya 1982 doğumlu Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu. Türkiye’ye yerleşip kendi restoranını açtı. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. Tematik bir kanalda kendi yemek programını hazırladı. İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı.

Bir dönem yayınlanan 'Elin Oğlu' programında yer almıştır. İki sezondur MasterChef Türkiye'nin jürisindedir.

DANİLO ZANNA KİMİNLE EVLİ?

Danilo Zanna Giresunlu Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiştir. Bir oğulları vardır.