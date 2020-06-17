Danilo Zanna kimdir, kiminle evli? Danilo Zanna biyografisi

MasterChef yarışması ile geniş hayran kitlesine ulaşan İtalyan şef Danilo Zanna sempatik tavırları ve farklı Türkçesi ile tüm Türkiye'nin sevgisini kazandı. Bu akşam ekrana gelecek olan Survivor 2020'de Anlat Bakalım oyununda Yasin Obuz ile eşleşen Danilo Zanna ve Yasin'in performansı bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde en fazla merak uyandıran performanslar arasında yer alacak. Peki Danilo Zanna kimdir, kaç yaşında?

DANİLO ZANNA KİMDİR?

İtalya 1982 doğumlu Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu. Türkiye’ye yerleşip kendi restoranını açtı. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. Tematik bir kanalda kendi yemek programını hazırladı.

İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı.

Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağını harmanladığı bir restorant açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başlayarak ilk defa “Zahide ile Hayata Yetiş” adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı.

Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu “İtalyan İşi” adlı yemek programıyla oldu. Türkiye'de farklı ülkelerin restorant kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde Enstitute’de İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yapmıştı.

2015'ten itibaren ATV Kanalı'nda yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi.

Gupse Özay'ın Görümce filminde oyunculuk deneyimi yaşamıştır.

DANİLO ZANNA KİMİNLE EVLİ?

Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiştir. Bir oğulları vardır.