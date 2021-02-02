Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster neden, ne zaman öldü?

Eda rolü ile milyonlarca kişinin beğenisini toplayan Defne Joy Foster, 2 Eylül 1975'te doğdu ve 2 Şubat 2011 tarihinde de yaşamını yitirdi. Adana'da bir NATO subayı olan babası Steve Foster'ın ülkesine dönmesi sonrası annesiyle birlikte İzmir'de yaşamını sürdürdü. Peki, Defne Joy Foster neden öldü? İşte, detaylar...

DEFNE JOY FOSTER KİMDİR?

Defne Joy Nayman Foster, Türk olan annesi Hatice Nayman ile NATO'da subay olan Amerikalı Steve Foster'ın kızı olarak 2 Eylül 1975 tarihinde Adana İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya geldi. Çiftin boşanmasıyla Foster'ın babası memleketi Alabama'ya döndü ve Foster, annesiyle kaldı. Ortaokulu İzmir Alsancak Ortaokulu'nda okudu. 1992 yılında İzmir Fatih Lisesi'nden mezun oldu ve daha sonra eğitimine devam etmedi.

Foster, 1996'da Kral TV VJ'i olarak kariyerine başladı ve daha sonra çeşitli kanallarda müzik programı sunuculuğu yaptı. Ardından dizi oyunculuğuna başladı. Uzunca süre Sihirli Annem dizisinde Eda karakterini canlandırdı. Oyunculuğun dışında bir süre tekrar program sundu. TV8'de yayınlanan Bir İş İçin Lazım adlı programı Cemil Büyükdöğerli ile birlikte sundu. TRT programı olan Çeyiz Şov'u sundu. Kanal 7'de Zula adlı programın sunuculuğunu yürüttü. Son olarak Acun Ilıcalı'nın sunup, yapımını üstlendiği Yok Böyle Dans adlı programa yarışmacı olarak katıldı.

Dizi setinde görüntü yönetmeni olan İlker Yasin Solmaz ile 2008'de Assos'ta dünyaevine girdi. 13 Haziran 2009'da Can Kılıç adında bir oğlu oldu. 2 Şubat 2011 tarihinde hayatını kaybeden Foster'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

DİZİLERİ

1997: Ruhsar

2000: Beyaz Yalanlar

2000: Dadı

2003: Sihirli Annem

2006: Selena

2007: Hayal ve Gerçek