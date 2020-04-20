Defne Samyeli ve Deren Talu'nun bahçe keyfi

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle kızlarıyla evde karantinada olan Defne Samyeli, sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaya devam ediyor. Karantina günlerine dair takipçileri için paylaşım yapan güzel şarkıcı, son olarak büyük kızı Deren ile çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

İkilinin bahçe pozuna çok sayıda beğeni ve yorum geldi.