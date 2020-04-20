20.04.2020 - 16:01 |
Defne Samyeli ve Deren Talu'nun bahçe keyfi
Corona virüs nedeniyle tüm vaktini evde geçiren Defne Samyeli, büyük kızı Deren Talu ile bahçede çekilen pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle kızlarıyla evde karantinada olan Defne Samyeli, sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaya devam ediyor. Karantina günlerine dair takipçileri için paylaşım yapan güzel şarkıcı, son olarak büyük kızı Deren ile çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
İkilinin bahçe pozuna çok sayıda beğeni ve yorum geldi.