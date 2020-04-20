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20.04.2020 - 16:01 |

Defne Samyeli ve Deren Talu'nun bahçe keyfi

Corona virüs nedeniyle tüm vaktini evde geçiren Defne Samyeli, büyük kızı Deren Talu ile bahçede çekilen pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Defne Samyeli ve Deren Talu'nun bahçe keyfi

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle kızlarıyla evde karantinada olan Defne Samyeli, sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaya devam ediyor. Karantina günlerine dair takipçileri için paylaşım yapan güzel şarkıcı, son olarak büyük kızı Deren ile çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

İkilinin bahçe pozuna çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Defne Samyeli ve Deren Talunun bahçe keyfi

 

Esra Dermancıoğlu: Evet arkadaşlar kopuyoruzCorona virüsten korunmak için uzun zamandır evinde kalan oyuncu Esra Dermancıoğlu, paylaşımlarıyla takipçilerini güldürüyor.
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Cadde Yazarları

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