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08.02.2020 - 16:27 |

Defne Samyeli'den Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya açıklaması

Sunucu Defne Samyeli, yaklaşık 1,5 yıl aşk yaşadığı eski sevgilisi Cem Yılmaz ile oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Atina'da sokaklarında görüntülenmesiyle ilgili konuştu.

Defne Samyeli'den Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya açıklaması

Defne Samyeli ile yollarını ayıran komedyen Cem Yılmaz'ın, oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Söz konusu haberler karşısında sessiz kalan ikili, önceki gün Atina'da görüntülendi. Sosyal medyayı sallayan görüntü, 'aşk iddiaları doğrulandı' yorumlarına neden oldu.

"GEREKLİ GÖRÜRSEM KONUŞURUZ"
Dün akşam gerçekleşen konseri sonrası aracında görüntülenen Defne Samyeli'ne, Atina sokaklarında çekilen Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya fotoğrafı soruldu.

Cem Yılmaz ile ilişkisinin Serenay Sarıkaya yüzünden bittiği iddia edilen ünlü sunucu, TV100'e yaptığı açıklamada, "Şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz" dedi.

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    Cadde Yazarları

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