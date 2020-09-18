Deha Bilimler iki single çıkarıyor

Deha Bilimler, yakın dostlarıyla bir restoranda buluşup yemek eşliğinde koyu bir sohbete daldı.

Restoran çıkışı gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bilimlier, "Yeni iki şarkı hazırladım. Bugün de parçaların klip çekimini ve tarihini netleştirmek için bir araya gelip toplantı yaptık. Önümüzdeki ay biri Sinan Akçıl olmak üzere iki single parçacısını piyasaya çıkartmış olacağım" dedi.