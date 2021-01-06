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06.01.2021 - 15:46 |

Demet Akalın: Artık zengin değilim!

Parası olmadığı için bir bankanın kendisini özel bankacılıktan çıkardığını söyleyen şarkıcı Demet Akalın, artık zengin olmadığını açıkladı.

Demet Akalın: Artık zengin değilim!
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Lüks tutkusuyla zaman zaman gündeme gelen Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla çok konuşuldu. 

Şarkıcı, Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen'i indirmek için uğraştığına dair bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine bir takipçisi şarkıcıya "Zenginleri kabul etmiyor" yorumunu yaptı.

Takipçisine yanıt veren Akalın ise, "Oğlum banka beni param yok diye, özel bankacılıktan attı beni bugün. Ne zengini eskidendi o" dedi.

Demet Akalın: Artık zengin değilim

48 yaşındaki Akalın, pandemi döneminde de iptal olan konserleri nedeniyle zorlandığını söylemiş ve "Ben bile geçinemiyorum" sözleri uzun süre konuşulmuştu.

ANNESİNE ARABA HEDİYE ETTİ

Öte yandan Akalın, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesi Şenay Akalın'a araba aldığını duyurmuştu. Ünlü şarkıcı, Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı kareye, “Annem güle güle gez” notunu düşmüştü.

Demet Akalın: Artık zengin değilim

Magazin Haberleri Bülteni (6 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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