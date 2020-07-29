Demet Akalın 'dolandırıldım' demişti! Gerçek ortaya çıktı

Yapılan incelemede; Demet Akalın’ın kızı Hira’nın oynadığı internet oyunu için ünlü şarkıcının hesabından otomatik talimatla para çekildiği ortaya çıktı.

Akalın'ın sevgilisi ve çocuğunun babası Okan Kurt, “Demet sabah hesabından para çekildiğini görünce paniklemiş, dolandırıldığını düşünmüş. Bankayla görüştük, Hira’nın oynaması için Xbox’ına yüklediğimiz oyunlardan 4 euro gibi bir para çekildiğini öğrendik. Ortada dolandırılma yok" dedi. (Hürriyet)