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29.07.2020 - 09:29 |

Demet Akalın 'dolandırıldım' demişti! Gerçek ortaya çıktı

Şarkıcı Demet Akalın, Twitter mesajı ile dolandırıldığını açıklamış, “Sabah sabah kredi kartı dolandırıcılığı. Vallahi dikkat edin, benimkini bir de dolar üstünden çekmişler” şeklinde tweet atmıştı. Popçunun hesabından kızı Hira'nın oyunu için 4 euro çekildiği, dolandırılma gibi bir durumun olmadığı belirlendi.

Demet Akalın 'dolandırıldım' demişti! Gerçek ortaya çıktı
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Yapılan incelemede; Demet Akalın’ın kızı Hira’nın oynadığı internet oyunu için ünlü şarkıcının hesabından otomatik talimatla para çekildiği ortaya çıktı.

Akalın'ın sevgilisi ve çocuğunun babası Okan Kurt, “Demet sabah hesabından para çekildiğini görünce paniklemiş, dolandırıldığını düşünmüş. Bankayla görüştük, Hira’nın oynaması için Xbox’ına yüklediğimiz oyunlardan 4 euro gibi bir para çekildiğini öğrendik. Ortada dolandırılma yok" dedi. (Hürriyet)

Demet Akalın dolandırıldım demişti Gerçek ortaya çıktı

 

Magazin Haberleri Bülteni (29 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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