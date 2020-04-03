Demet Akalın: Nedir bu düşmanlık?

Demet Akalın, Serdar Ortaç’ın, Instagram’dan yazdığı “Şimdi daha çok ayakkabın olsa, çantan, binlerce ceketin ve harcayamayacak kadar paranla nereye gideceksin, artık sen de herkes gibisin” sözlerine, tepki gösterdi. Bir kullanıcının Ortaç’a, “Kıbrıs’a gideriz” yorumuna Akalın, “Kim bu virüsün çıkacağını bilebilirdi? Ne saçma konuşmalar. Ama olur mu, şimdi demagoji yapmanın tam zamanı!” diye yazdı.

Ortaç’ın kumarda kaybettiği paralara da gönderme yapan şarkıcı, “Yok evleri büyük, yok çanta! Herkes bütçesine göre evini alır. Boş yapmayın! Kumarda giden evler ve villalar zamanında virüs yoktu. Nedir bu düşmanlık? İnsan bir döner kendine bakar. Biz de biliyoruz oturup, çantaları yemeyeceğimizi... Gittikleri ABD tatillerine hiç girmiyorum bile” diyerek, tepki gösterdi.