MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Demet Akalın: Nedir bu düşmanlık?
03.04.2020 - 07:00 |

Demet Akalın: Nedir bu düşmanlık?

Demet Akalın, Serdar Ortaç’ın, “Şimdi harcayamayacak kadar paranla nereye gideceksin?” sözlerine, “Kumarda giden evler ve villalar zamanında virüs yoktu. Nedir bu düşmanlık?” diyerek, gönderme yaptı

Demet Akalın: Nedir bu düşmanlık?

Demet Akalın, Serdar Ortaç’ın, Instagram’dan yazdığı “Şimdi daha çok ayakkabın olsa, çantan, binlerce ceketin ve harcayamayacak kadar paranla nereye gideceksin, artık sen de herkes gibisin” sözlerine, tepki gösterdi. Bir kullanıcının Ortaç’a, “Kıbrıs’a gideriz” yorumuna Akalın, “Kim bu virüsün çıkacağını bilebilirdi? Ne saçma konuşmalar. Ama olur mu, şimdi demagoji yapmanın tam zamanı!” diye yazdı.
Ortaç’ın kumarda kaybettiği paralara da gönderme yapan şarkıcı, “Yok evleri büyük, yok çanta! Herkes bütçesine göre evini alır. Boş yapmayın! Kumarda giden evler ve villalar zamanında virüs yoktu. Nedir bu düşmanlık? İnsan bir döner kendine bakar. Biz de biliyoruz oturup, çantaları yemeyeceğimizi... Gittikleri ABD tatillerine hiç girmiyorum bile” diyerek, tepki gösterdi.

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden corona dansıOyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan corona virüs salgını nedeniyle ikizleriyle birlikte kendilerini karantinaya aldılar. Evde eğlenceli vakit geçiren çift, corona dansı yaptığı anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Evi stüdyoya çevirdi

Evi stüdyoya çevirdi

‘Bir çılgınlık istedim’

‘Bir çılgınlık istedim’

‘Bugün 50 oldum’

‘Bugün 50 oldum’

Demet Akalın: Nedir bu düşmanlık?

Demet Akalın: Nedir bu düşmanlık?

Sıradaki Haber