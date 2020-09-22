Demet Akalın ve Okan Kurt'un kızı Hira okula başladı

"Kendim sigortalı ve maaşlı öğretmen tutmak zorunda kaldım" açıklamasıyla çok konuşulan Demet Akalın, birinci sınıfa başlayan kızı Hira’yı okulun ilk gününde yalnız bırakmadı.

Okulda maskeli çekilen aile fotoğraflarını Instagram hesabına yükleyen ünlü şarkıcı o karenin altına, “Allah tüm çocuklarımızı korusun. Bu yıl da böyle olsun" notunu düştü.

Öte yandan şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda 6 yaşındaki kızı Hira'nın eğitimi için, "Eylül ayında okullar açılmazsa, yandaki evi sınıf yapacağım. Özel bir hoca tutacağım, iki-üç arkadaşıyla orada okusun" demişti.