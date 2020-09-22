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22.09.2020 - 08:09 |

Demet Akalın ve Okan Kurt'un kızı Hira okula başladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nca, okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı. Okul heyecanı yaşayan minikler arasında ünlü isimlerin çocukları da vardı.

Demet Akalın ve Okan Kurt'un kızı Hira okula başladı
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"Kendim sigortalı ve maaşlı öğretmen tutmak zorunda kaldım" açıklamasıyla çok konuşulan Demet Akalın, birinci sınıfa başlayan kızı Hira’yı okulun ilk gününde yalnız bırakmadı.

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Hira’ya öğretmen

Okulda maskeli çekilen aile fotoğraflarını Instagram hesabına yükleyen ünlü şarkıcı o karenin altına, “Allah tüm çocuklarımızı korusun. Bu yıl da böyle olsun" notunu düştü.

Demet Akalın ve Okan Kurtun kızı Hira okula başladı

Öte yandan şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda 6 yaşındaki kızı Hira'nın eğitimi için, "Eylül ayında okullar açılmazsa, yandaki evi sınıf yapacağım. Özel bir hoca tutacağım, iki-üç arkadaşıyla orada okusun" demişti.

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Cadde Yazarları

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