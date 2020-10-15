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15.10.2020 - 09:14 | | MESUT YILMAZ

'Demet Evgar saygı duyduğum bir oyuncu'

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Etiler’de bir mekanda objektiflere takıldı.

'Demet Evgar saygı duyduğum bir oyuncu'
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Arkadaşlarıyla buluşan Dilan Çiçek Deniz'in keyfi yerindeydi. Çıkışta basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

‘Alev Alev’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu, rol arkadaşı Demet Evgar hakkında, "Demet benim çok beğendiğim saygı duyduğum bir oyuncu" dedi.

Bir süredir sosyetenin önde gelen Aloğlu ailesinin veliahtlarından Alihan Aloğlu ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. 

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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