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HaberlerMagazin Haberleri Deniz Bayramoğlu: Büyük geleneğin sorumluluğunu omuzlarımda taşıyorum
12.05.2020 - 10:45 |

Deniz Bayramoğlu: Büyük geleneğin sorumluluğunu omuzlarımda taşıyorum

Tecrübeli haberci Deniz Bayramoğlu, Kanal D Ana Haber’i sunmaya başladı. Hafta içi her akşam günün özetini ve son dakika gelişmelerini Kanal D ekranından aktaracak olan Bayramoğlu, yeni göreviyle ilgili konuştu.

Deniz Bayramoğlu: Büyük geleneğin sorumluluğunu omuzlarımda taşıyorum
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Kanal D Haber, Türkiye'de ulusal kanalların ana haberleri arasında en önde gelen haber bülteni; geçmişte de böyleydi” diyen Deniz Bayramoğlu sözlerine şöyle devam etti:
“Kanal D Haber'in bir geleneği var. Durduğu yer belli. Bir haberci, bir haber sunucusu için adeta kutup yıldızı. Türkiye'nin en değerli habercileri bu koltukta haber sundu. Bugüne kadar bu koltuğa oturmuş büyük gazetecilerin, televizyoncuların inşa ettikleri büyük geleneğin sorumluluğunu tüm ağırlığıyla omuzlarımda taşıyorum. Umarım Türk halkının güvenine, sevgisine ve teveccühüne mazhar olabilirim."

Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla hafta içi her akşam saat 19.00’da Kanal D’de.

Deniz Bayramoğlu: Büyük geleneğin sorumluluğunu omuzlarımda taşıyorum

    Burcu Esmersoy: Benimki oyun oynarken önünden geçmişimdirCorona virüs nedeniyle evinde karantinada olan Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Son zamanlarda eğlenceli videolarıyla dikkat çeken sunucu, bunlara bir yenisini daha ekledi.
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    Cadde Yazarları

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