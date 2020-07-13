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13.07.2020 - 13:55 |

Deniz Bulutsuz kimdir? Deniz Bulutsuz kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği ettiği iddiaları magazin gündeminde bomba gibi düştü. Ozan Güven'e 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Bulutsuz'un yaşamı gündemde araştırılıyor. İşte Deniz Bulutsuz'un biyografisi...

Deniz Bulutsuz kimdir? Deniz Bulutsuz kaç yaşında, ne iş yapıyor?
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Deniz Bulutsuz'un hayatı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Ozan Güven'in sosyal medya uzmanı sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiası geçtiğimiz günlerde gündeme geldi. Darp iddiasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Peki Deniz Bulutsuz kimdir?

DENİZ BULUTSUZ KİMDİR?

Sosyal medya uzmanı olan Deniz Bulutsuz, şiddet gördüğü iddiaları ile gündemde konuşuluyor. 1992 yılında doğan Bulutsuz, Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim aldı.

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    Cadde Yazarları

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